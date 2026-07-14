De acuerdo con el anuncio que realizó la viceministra de Redes Populares en Vivienda, Patricia Cabrera, durante la tarde del pasado 13 de julio, el registro se realiza mediante una plataforma digital interconectada con el Sistema Patria y con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), con el objetivo de validar la información suministrada por los ciudadanos y garantizar la seguridad del proceso.

Qué documentos se necesitan

Para completar el registro, el jefe de hogar debe presentar:

Cédula de identidad laminada.

Dirección exacta de la vivienda afectada.

Datos de todos los integrantes del núcleo familiar.

Posteriormente, el sistema realizará una validación biométrica mediante un dispositivo captahuellas.

Según explicó Cabrera, si el jefe de hogar extravió su documento de identidad, la plataforma está conectada con la base de datos del Saime, lo que permite verificar la identidad del ciudadano y continuar con el proceso de registro.

Cómo funciona el censo

Durante la primera etapa se cargan los datos personales y la información del grupo familiar. Una vez culminada la validación biométrica, el sistema genera automáticamente un código QR que servirá como comprobante del registro realizado. Se espera que esta herramienta permita corroborar la información de los afectados y otorgar certeza jurídica sobre los datos registrados, como parte del proceso de evaluación de los daños ocasionados por el doblete sísmico.

El registro comenzó en La Guaira

El censo inició en el sector Mare Abajo, en el estado La Guaira, una de las entidades más afectadas por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio.

La viceministra Cabrera invitó a las familias damnificadas de la zona a acudir a los puntos habilitados para formalizar su registro y facilitar el diagnóstico de las afectaciones habitacionales.

Asimismo, equipos técnicos del Ministerio realizaron una reunión preparatoria en el estadio César Nieves, en Catia La Mar, donde avanzan los trabajos para instalar un segundo punto de atención con el propósito de ampliar la capacidad operativa del censo.

Según el Minhvi, la habilitación de nuevos espacios permitirá agilizar la atención de las familias, evaluar de manera más eficiente los daños en las viviendas y coordinar las acciones para la recuperación habitacional.

En Caracas aún no inicia el proceso

Hasta este 14 de julio, el Registro Único de Vivienda solo se desarrolla en La Guaira. Las autoridades no han anunciado la fecha en la que comenzará el censo en el Área Metropolitana de Caracas, otra de las zonas afectadas por los movimientos telúricos del 24 de junio. Entretanto, el Ministerio mantiene las labores de organización para extender el registro a otros sectores impactados por la emergencia.

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