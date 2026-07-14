En un comunicado difundido en sus redes sociales la maÃ±ana de este 14 de julio, Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, seÃ±alÃ³ que la agenda conjunta con Estados Unidos constituye “el inicio de la construcciÃ³n de una nueva etapa que darÃ¡ paso a una Venezuela de progreso y libertades“, al tiempo que ratificÃ³ el compromiso de la Asamblea Nacional de 2015 de impulsar una hoja de ruta con objetivos y cronogramas concretos para contribuir a la recuperaciÃ³n del paÃs.
En mi condiciÃ³n de presidente de la @AsambleaVE asumo el compromiso y la voluntad polÃtica de impulsar una hoja de ruta tÃ©cnica y polÃtica bilateral, sustentada en una agenda de trabajo con objetivos y hitos concretos, que permita abordar los temas fundamentales para consolidarâ€¦ https://t.co/E0LDEXAv1s— Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) July 14, 2026
QuÃ© prevÃ© la hoja de ruta
SegÃºn el comunicado de Figuera, la agenda tendrÃ¡ como prioridades el fortalecimiento de las instituciones democrÃ¡ticas, el sistema electoral y el restablecimiento de las garantÃas para la participaciÃ³n polÃtica.
Asimismo, plantea desarrollar una hoja de ruta tÃ©cnica y polÃtica bilateral, sustentada en una agenda de trabajo con objetivos e hitos concretos que permitan avanzar hacia la recuperaciÃ³n de la democracia, la estabilidad institucional y la reconstrucciÃ³n nacional.
La dirigente sostuvo que la emergencia ocasionada por los terremotos evidenciÃ³ la necesidad de actuar con unidad y responsabilidad, por lo que considera que la ayuda humanitaria, la recuperaciÃ³n y la reconstrucciÃ³n forman parte de un mismo esfuerzo orientado al bienestar de los venezolanos.
En ese sentido, agradeciÃ³ al Gobierno de Estados Unidos por el apoyo brindado durante la emergencia y por el acompaÃ±amiento en los esfuerzos dirigidos a la recuperaciÃ³n del paÃs, la consolidaciÃ³n de la estabilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrÃ¡tica.
El regreso de Figuera y el inicio del proceso
La hoja de ruta comenzÃ³ a tomar forma a partir del regreso de Dinorah Figuera a Venezuela el pasado 18 de junio, luego de una permanencia de ocho aÃ±os en el exilio, en EspaÃ±a.
La dirigente explicÃ³ entonces que su retorno se produjo por invitaciÃ³n del Departamento de Estado de Estados Unidos, con el objetivo de participar en una serie de reuniones orientadas a abrir un proceso de diÃ¡logo polÃtico e institucional.
Como parte de esa agenda sostuvo encuentros con el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, asÃ como con representantes de distintos sectores polÃticos venezolanos. Ese mismo dÃa tambiÃ©n se reuniÃ³ con Jorge RodrÃguez, quien fue designado por el Ejecutivo para conducir el proceso de diÃ¡logo con la representaciÃ³n del Parlamento electo en 2015.
La reuniÃ³n con Jorge RodrÃguez
Tras ese encuentro, ambas delegaciones anunciaron la creaciÃ³n de una mesa tÃ©cnica y polÃtica paritaria para desarrollar una agenda de trabajo con metas y cronogramas concretos.
SegÃºn informaron entonces, la agenda tendrÃa como propÃ³sito fortalecer la democracia, consolidar la paz y construir acuerdos que permitieran avanzar hacia la recuperaciÃ³n institucional del paÃs.
AtenciÃ³n: pic.twitter.com/jSyAO6BChY— Jorge RodrÃguez (@jorgerpsuv) July 14, 2026
QuÃ© ocurrirÃ¡ el 1 de agosto
El prÃ³ximo 1 de agosto comenzarÃ¡ formalmente la ejecuciÃ³n de esa agenda de trabajo conjunta, anunciada este martes tanto por Jorge RodrÃguez como por Dinorah Figuera.
De acuerdo con lo informado por ambas partes, el proceso combinarÃ¡ la atenciÃ³n de la emergencia derivada de los terremotos con el desarrollo de una agenda tÃ©cnica y polÃtica para avanzar en la recuperaciÃ³n institucional del paÃs, mediante acuerdos sobre el fortalecimiento democrÃ¡tico, el sistema electoral, las garantÃas polÃticas y la reconstrucciÃ³n nacional.
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