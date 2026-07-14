En un comunicado difundido en sus redes sociales la maÃ±ana de este 14 de julio, Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, seÃ±alÃ³ que la agenda conjunta con Estados Unidos constituye “el inicio de la construcciÃ³n de una nueva etapa que darÃ¡ paso a una Venezuela de progreso y libertades“, al tiempo que ratificÃ³ el compromiso de la Asamblea Nacional de 2015 de impulsar una hoja de ruta con objetivos y cronogramas concretos para contribuir a la recuperaciÃ³n del paÃ­s.

En mi condiciÃ³n de presidente de la @AsambleaVE asumo el compromiso y la voluntad polÃ­tica de impulsar una hoja de ruta tÃ©cnica y polÃ­tica bilateral, sustentada en una agenda de trabajo con objetivos y hitos concretos, que permita abordar los temas fundamentales para consolidarâ€¦ https://t.co/E0LDEXAv1s — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) July 14, 2026

QuÃ© prevÃ© la hoja de ruta

SegÃºn el comunicado de Figuera, la agenda tendrÃ¡ como prioridades el fortalecimiento de las instituciones democrÃ¡ticas, el sistema electoral y el restablecimiento de las garantÃ­as para la participaciÃ³n polÃ­tica.

Asimismo, plantea desarrollar una hoja de ruta tÃ©cnica y polÃ­tica bilateral, sustentada en una agenda de trabajo con objetivos e hitos concretos que permitan avanzar hacia la recuperaciÃ³n de la democracia, la estabilidad institucional y la reconstrucciÃ³n nacional.

La dirigente sostuvo que la emergencia ocasionada por los terremotos evidenciÃ³ la necesidad de actuar con unidad y responsabilidad, por lo que considera que la ayuda humanitaria, la recuperaciÃ³n y la reconstrucciÃ³n forman parte de un mismo esfuerzo orientado al bienestar de los venezolanos.

En ese sentido, agradeciÃ³ al Gobierno de Estados Unidos por el apoyo brindado durante la emergencia y por el acompaÃ±amiento en los esfuerzos dirigidos a la recuperaciÃ³n del paÃ­s, la consolidaciÃ³n de la estabilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrÃ¡tica.

El regreso de Figuera y el inicio del proceso

La hoja de ruta comenzÃ³ a tomar forma a partir del regreso de Dinorah Figuera a Venezuela el pasado 18 de junio, luego de una permanencia de ocho aÃ±os en el exilio, en EspaÃ±a.

La dirigente explicÃ³ entonces que su retorno se produjo por invitaciÃ³n del Departamento de Estado de Estados Unidos, con el objetivo de participar en una serie de reuniones orientadas a abrir un proceso de diÃ¡logo polÃ­tico e institucional.

Como parte de esa agenda sostuvo encuentros con el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, asÃ­ como con representantes de distintos sectores polÃ­ticos venezolanos. Ese mismo dÃ­a tambiÃ©n se reuniÃ³ con Jorge RodrÃ­guez, quien fue designado por el Ejecutivo para conducir el proceso de diÃ¡logo con la representaciÃ³n del Parlamento electo en 2015.

La reuniÃ³n con Jorge RodrÃ­guez

Tras ese encuentro, ambas delegaciones anunciaron la creaciÃ³n de una mesa tÃ©cnica y polÃ­tica paritaria para desarrollar una agenda de trabajo con metas y cronogramas concretos.

SegÃºn informaron entonces, la agenda tendrÃ­a como propÃ³sito fortalecer la democracia, consolidar la paz y construir acuerdos que permitieran avanzar hacia la recuperaciÃ³n institucional del paÃ­s.

QuÃ© ocurrirÃ¡ el 1 de agosto

El prÃ³ximo 1 de agosto comenzarÃ¡ formalmente la ejecuciÃ³n de esa agenda de trabajo conjunta, anunciada este martes tanto por Jorge RodrÃ­guez como por Dinorah Figuera.

De acuerdo con lo informado por ambas partes, el proceso combinarÃ¡ la atenciÃ³n de la emergencia derivada de los terremotos con el desarrollo de una agenda tÃ©cnica y polÃ­tica para avanzar en la recuperaciÃ³n institucional del paÃ­s, mediante acuerdos sobre el fortalecimiento democrÃ¡tico, el sistema electoral, las garantÃ­as polÃ­ticas y la reconstrucciÃ³n nacional.

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