Ante la situación de emergencia nacional derivada del fuerte sismo ocurrido el pasado 24 de junio, Kurios Education anunció una reorientación estructural inmediata de sus operaciones. Bajo una premisa de corresponsabilidad y solidaridad activa, Kurios ha decidido suspender de forma definitiva el Torneo Regional de Robótica y Tecnología Kurios Competition 2026 (Sede Caracas), pautado originalmente para los días 10 y 11 de julio.

En su lugar, la organización ha desplegado de manera prioritaria su programa de impacto social, “Imagina Venezuela”. Esta iniciativa busca mitigar los niveles de estrés, ansiedad y trauma en niños, niñas y adolescentes, utilizando la tecnología educativa no como un fin competitivo, sino como un canal activo de resiliencia, expresión y procesamiento emocional en momentos de crisis.

“Ante la realidad que hoy enfrenta el país, en Kurios transformamos la estructura de nuestra competencia en una solución profundamente humana. No estamos improvisando una respuesta; estamos volcando toda nuestra infraestructura pedagógica y tecnológica para priorizar la salud mental de los jóvenes venezolanos, demostrando que de la crisis también puede surgir la creación y la sanación”, señalaron voceros de la directiva.

El despliegue de Imagina Venezuela ya se encuentra activo y está diseñado para ofrecer soporte integral tanto en las zonas más afectadas como en entornos digitales, todo bajo tres líneas de acción para la contención y la reconstrucción emocional:

1. Brigadas presenciales de contención (Gran Caracas): Equipos multidisciplinarios conformados por docentes de Kurios, psicólogos y psicopedagogos se están desplegando en albergues y centros de refugiados. A través del storytelling, dinámicas de expresión artística y juegos cooperativos, se brinda un espacio seguro para que los niños procesen lo vivido e identifiquen necesidades críticas de atención.

2. Academia virtual abierta y gratuita: Una plataforma en línea accesible para todas las familias en casa. El programa inicia con soporte socioemocional guiado y evoluciona hacia la creación lúdica digital. De forma 100 % gratuita, los participantes aprenderán programación de videojuegos (vía Scratch), generación de imágenes con Inteligencia Artificial (IA) y modelado 3D, transformando el tiempo de resguardo en un espacio de aprendizaje activo y distracción positiva.

3. Streaming Global Pro-Fondos: Como hito de cierre, se realizará una transmisión global en vivo con el apoyo de reconocidos creadores de contenido digital. Esta ventana servirá para visibilizar los proyectos y videojuegos creados por los propios niños durante la contingencia, demostrando el poder de la tecnología como refugio mental. La transmisión buscará sensibilizar a la comunidad internacional y local para recaudar fondos que permitan expandir y sostener este apoyo social a mediano plazo.

En una muestra de responsabilidad social y administrativa, Kurios Education informó que el 100 % del presupuesto logístico originalmente destinado al Torneo Regional de Caracas será donado a la organización benéfica ASOPROGAR (Asociación Civil dedicada a la construcción y mantenimiento de casas hogares para niños en situación de riesgo o abandono). Esta transferencia se realizará mediante un fondo exclusivo y debidamente auditado, garantizando que los recursos atiendan directamente la emergencia de las comunidades vulnerables.

Kurios Education hace un llamado a colegios, empresas aliadas y profesionales de la salud mental a sumarse a este esfuerzo colectivo para devolverle la tranquilidad y la sonrisa a la niñez venezolana.

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