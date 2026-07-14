La Organización de Venezolanos en el Exilio Político (Veppex) solicitó el pasado 13 de julio a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos impulsar la redesignación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, argumentando que la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio hace inviable el regreso de miles de migrantes al país.

La petición fue presentada mediante una carta dirigida a los congresistas James P. McGovern y Chris Smith, en la que el presidente de Veppex, José Antonio Colina, sostuvo que las consecuencias de los sismos agravan la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y justifican la adopción de medidas de protección migratoria.

Retornar no es una opción segura

En la misiva, Colina afirmó que los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocasionaron una emergencia de gran escala, con miles de fallecidos, heridos, personas damnificadas y graves daños en la infraestructura del país. Asimismo, aseguró que la capacidad de respuesta del Estado venezolano resulta insuficiente frente a la magnitud de la tragedia, lo que, a su juicio, impide garantizar condiciones seguras para el retorno de los ciudadanos que permanecen en Estados Unidos.

“Retornar a Venezuela no es una opción segura para miles de venezolanos que se encuentran en EE. UU., por lo que otorgar el TPS sería una medida humanitaria coherente con la tradición estadounidense de protección temporal en casos de desastres naturales y crisis graves”, expresó la organización.

Veppex también solicitó a los legisladores respaldar públicamente la redesignación inmediata del TPS para Venezuela, instar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Casa Blanca a activar esa protección e incorporar esta recomendación en las conclusiones de la audiencia prevista para el 15 de julio sobre la situación venezolana.

Se suma a otros llamados

La solicitud se suma a otros pronunciamientos registrados en las últimas semanas. Entre ellos destacan los del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y varios integrantes del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos, quienes también han pedido restablecer las protecciones humanitarias para los venezolanos afectados por la emergencia.

De acuerdo con el balance oficial más reciente presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, los terremotos dejaron 4.561 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda. Además, las autoridades informaron que más de 128.000 familias han recibido atención, 6.462 personas fueron rescatadas y 107 campamentos temporales permanecen habilitados para albergar a más de 20.000 damnificados.

Veppex indicó que mantiene su disposición de colaborar con el Congreso estadounidense y ampliar la información sobre el impacto de la emergencia en la comunidad venezolana, con el objetivo de respaldar la redesignación del TPS como una medida de carácter humanitario.

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