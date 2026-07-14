Laser Airlines retoma vuelos a Madrid, Colombia y Santo Domingo

Luego de cumplir un minucioso proceso de inspección de su flota ubicada en Maiquetía, en La Guaira, la aerolínea Laser, en conjunto con autoridades del sector, estableció un itinerario alternativo para mantener la conectividad entre Venezuela y sus destinos en Europa, el Caribe y Suramérica.

Los vuelos desde el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, ubicado en Barcelona, tendrán el siguiente itinerario:

Ruta Madrid: vuelos los lunes, miércoles, viernes y sábados

Salida Madrid: MAD 10:55 a. m. / BLA 14:10 p. m.

Salida Barcelona: BLA 17:00 p. m. / MAD 8:35 a. m. (+1)

Ruta Bogotá: vuelos los martes, jueves y sábados

Salida Barcelona: BLA 9:00 a. m. / BOG 10:00 a. m.

Salida Bogotá: BOG 11:30 a. m. / BLA 14:30 p. m.

Ruta Santo Domingo, República Dominicana: vuelos los miércoles y domingos

Salida Barcelona: BLA 10:00 a. m. / SDQ 11:50 a. m.

Salida Santo Domingo: SDQ 13:20 p. m. / BLA 14:50 p. m.

La aerolínea invita a sus clientes a obtener más información a través de sus asesores en las agencias de viajes o de los canales oficiales de atención de Laser, donde también pueden conocer cualquier actualización relacionada con esta operación temporal.