La gestión de los escombros dejados por los terremotos del 24 de junio representa uno de los mayores desafíos de la etapa de recuperación en Venezuela. Así lo afirmó Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), quien sostiene que el proceso debe convertirse en una oportunidad para reconstruir las zonas afectadas con criterios de sostenibilidad y transparencia.

Durante una entrevista, este 13 de julio, con el director editorial de Runrun.es, Luis Ernesto Blanco, el especialista explicó que las labores de remoción no deben limitarse a despejar las calles, sino que deben incorporar criterios ambientales para mejorar la planificación urbana.

“Desde el punto de vista ambiental, es el momento perfecto para mejorar la proporción de áreas verdes y la canalización de agua urbana de La Guaira a través de las obras que se realicen. Incluso, se puede reconstruir la zona utilizando elementos que refuercen la sustentabilidad“, señaló.

Transparencia y protocolos ambientales

Benítez insistió en que los escombros no pueden permanecer acumulados ni ser dispuestos en vertederos improvisados; además, alertó sobre los riesgos para la población que permanece cerca de las áreas de demolición. “Testigos que han visto la acumulación de escombros decían que había una gran cantidad de personas revisando, tratando de encontrar cosas allí, y eso es peligroso. Todo eso es contaminación directa”, advirtió.

Asimismo, consideró que el Estado debe ofrecer más y mejor información sobre el proceso de disposición y reciclaje de los materiales:

“¿Qué se está haciendo con lo que se está reciclando?, ¿quiénes son los expertos que están trabajando?, y en caso de que la zona esté afectada, ¿qué protocolos utilizaron? Esas preguntas las debe responder el Estado”, sostuvo.

Agregó que instalaciones como galpones industriales y grandes talleres también requieren evaluaciones técnicas antes de intervenirlos, debido a la posible presencia de sustancias peligrosas. Aunque reconoció que el Gobierno anunció un plan de manejo de escombros, afirmó que aún falta transparencia sobre su ejecución.

Una oportunidad para reconstruir mejor

Benítez recordó que Venezuela cuenta con experiencia en el reciclaje de escombros provenientes de desastres y demoliciones, aunque advirtió que el volumen generado por los terremotos representa un reto logístico sin precedentes.

Entre las medidas previstas en la normativa internacional sobre manejo de residuos de construcción, destacó la habilitación de centros temporales de acopio con condiciones técnicas para clasificar, almacenar y procesar los materiales antes de su disposición o reutilización.

Durante la entrevista, Blanco mencionó las denuncias sobre un presunto vertido de escombros al mar, versión que ha sido negada por el Estado. En ese contexto, Benítez reiteró la necesidad de que las autoridades informen con claridad sobre el destino final de los residuos y los protocolos aplicados durante las labores de limpieza y reconstrucción.

El experto subrayó que, si las labores se ejecutan correctamente, la recuperación de las zonas afectadas no solo reducirá los riesgos ambientales y sanitarios, sino que también podría convertirse en una oportunidad para generar empleo y desarrollar un modelo de reconstrucción más sostenible.

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