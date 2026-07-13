Fundación Santa en las Calles escala operación humanitaria con el “Plan de Atención Integral Post Terremoto”

En respuesta a la emergencia nacional, la Fundación Santa en las Calles anuncia el despliegue y la escalabilidad de su “Plan de Atención Integral Post Terremoto en Venezuela 2026”. Desde las primeras horas de la contingencia iniciada el pasado 24 de junio, la organización activó de inmediato su centro de acopio y una red de voluntarios para brindar apoyo a hospitales, rescatistas y a la sociedad civil en La Guaira y Caracas.

Hasta la fecha, los insumos recolectados gracias a la solidaridad de la sociedad civil y aliados comerciales de la Fundación ya han sido distribuidos en los principales centros de salud de la capital, incluyendo el Hospital J.M. de los Ríos, Hospital Miguel Pérez Carreño, Hospital Domingo Luciani de El Llanito y el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo.

Un llamado a la acción

María Angélica Rodríguez, gerente general de la Fundación Santa en las Calles, indicó que actualmente: “Miles de damnificados habitan en refugios y espacios públicos como canchas, campos deportivos y albergues. Estas personas se encuentran en un alto riesgo por lo que es importante pensar en cómo podemos apoyar a estas personas en las próximas semanas y meses”.

Ante este escenario de extrema vulnerabilidad, la organización no solo mantendrá operativo su centro de acopio y sus programas bandera preexistentes de reinserción social (Familia Panabus y Familia Panarosa), sino que escala sus operaciones a través de tres líneas de acción prioritarias en refugios:

– Atención Médica Primaria (Programa Panabus): Despliegue de unidades y equipos médicos en refugios y campamentos, aplicando su modelo probado de Jornadas de Salud directo en las comunidades afectadas.

– Atención Médica Especializada para la Mujer (Programa Panarosa): Asistencia obstétrica de emergencia directamente en los refugios para realizar monitoreo fetal, atención a embarazadas y prevención de complicaciones críticas.

– Cocinas Comunitarias (Programa Comida para un Pana): Activación de cocinas con voluntariado para la preparación y distribución diaria de raciones de comida caliente en refugios y hospitales.

¿Cómo puede ayudar la sociedad civil?

La Fundación Santa en las Calles hace un llamado a las empresas privadas, gremios y ciudadanos a sumarse a este esfuerzo humanitario. Para sostener las operaciones en hospitales y refugios, se solicita prioritariamente la donación de:

Insumos médicos y medicamentos.

Alimentos no perecederos y suministros.

Artículos de higiene personal.

Centros de Acopio y Contacto:

Para conocer los puntos exactos de recepción de donaciones, sumarse como voluntario o realizar aportes económicos, por favor comuníquese a través de nuestros usuarios en Instagram: @panabusoficial / @panarosaoficial o al celular: +58 412 314 6570

La Fundación Santa en las Calles es una organización sin fines de lucro, con 20 años de compromiso social, dedicada a dignificar la vida de las personas en situación de calle y vulnerabilidad en Caracas y sus alrededores.

¡Hoy más que nunca, la reconstrucción de la esperanza empieza en la calle y en el corazón de cada venezolano!