Shakira impulsa solidaridad en favor de los niños venezolanos

La cantante colombiana Shakira instó este 13 de julio a aumentar el apoyo internacional a un fondo educativo destinado a los niños afectados por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio, una iniciativa que busca ayudar a recuperar espacios de aprendizaje y garantizar la continuidad educativa en las zonas golpeadas por la emergencia.

La propuesta se enmarca en los esfuerzos del Fondo FIFA Global Citizen Education, que anunció recursos para apoyar a estudiantes y docentes afectados por los sismos, mientras organismos humanitarios y organizaciones venezolanas alertan sobre las consecuencias que la tragedia tendrá en miles de niños, niñas y adolescentes.

Unicef informó que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 afectaron comunidades de Caracas y de los estados Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira y Miranda. El organismo señaló que aproximadamente 1,8 millones de personas, entre ellas 680 000 niños y niñas, requieren asistencia humanitaria por la emergencia.

En el ámbito educativo, reportes recopilados por organizaciones vinculadas a la protección de la infancia advierten daños en centros escolares que podrían dificultar el retorno seguro a clases. Un balance difundido por la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia (Agencia PANA), brazo de investigación de Cecodap, señala que al menos 900 escuelas en 9 estados del país están afectadas debido a los terremotos. Mientras tanto, continúan las inspecciones técnicas para determinar el alcance de los daños.

La organización también alertó de que la emergencia no solo implica daños materiales, sino también riesgos de separación familiar, afectaciones emocionales y vulneraciones de derechos. El informe, elaborado con base en reportes públicos, información hospitalaria y seguimiento de campo entre el 24 y el 26 de junio, identificó casos de niños, niñas y adolescentes fallecidos, heridos, desaparecidos, evacuados y rescatados en siete entidades: La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda y Yaracuy.

La organización destacó que la respuesta debe incluir atención psicosocial, mecanismos de reunificación familiar y garantías para que los menores puedan regresar a escuelas seguras. Además de los daños en infraestructura, especialistas advierten que la interrupción prolongada de las clases puede profundizar problemas que ya afectan al sistema educativo venezolano, al dejar a estudiantes fuera de sus rutinas escolares y aumentar las brechas de aprendizaje.

Apoyo global

A la campaña también se han sumado personalidades internacionales como el cantante Charlie Puth, el músico venezolano Danny Ocean, el chef Marcus Samuelsson, el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed, y el premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de una carta abierta firmada por una coalición internacional de antiguos jefes de Estado, líderes mundiales y filántropos, que insta a gobiernos, empresas y ciudadanos a contribuir al Fondo FIFA Global Citizen Education para garantizar el acceso a la educación.

Shakira llamó a gobiernos y organismos internacionales a sumar esfuerzos para que los niños y niñas afectados puedan recuperar su derecho a la educación y evitar que las consecuencias de la emergencia sísmica tengan efectos prolongados sobre una generación de estudiantes.

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