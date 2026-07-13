La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA) de Estados Unidos emitió una alerta marítima para la zona donde se realizarán las reparaciones del cable submarino de fibra óptica South American Crossing (SAC), principal enlace internacional de Venezuela. El aviso estará vigente entre el 14 de julio y el 3 de agosto y solicita a todas las embarcaciones evitar transitar por el área mientras se desarrollan las labores.

La National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) de EEUU. a emitido una alerta maritima en la zona donde se van a realizar las reparaciones del cable submarino de fibra óptica South American Crossing (SAC), a partir de mañana 14/07 y hasta 03/08, el aviso es para que todas las… pic.twitter.com/NFRNq6PzOi — FlightWatcher (@Flightwatcher1) July 13, 2026

La NGA, organismo del Departamento de Defensa de Estados Unidos encargado de producir inteligencia geoespacial y emitir avisos de navegación para la comunidad marítima internacional, publicó la alerta en momentos en que se espera el inicio de los trabajos sobre el cable averiado.

Reparación en camino

La reparación estará a cargo del buque especializado M/V Wave Sentinel, que actualmente realiza trabajos en la isla de Guadalupe y posteriormente se dirigirá al Caribe para intervenir el cable. La avería se produjo tras los terremotos del 24 de junio frente a las costas de La Guaira. El cable SAC, operado por Cirion Technologies, sufrió una ruptura que redujo de forma significativa la capacidad de conectividad internacional de Venezuela, lo que ocasionó fallas de internet en distintas regiones del país.

El 7 de julio, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) confirmó que la ruptura del cable submarino estaba afectando el servicio de internet y advirtió que las interrupciones podrían prolongarse durante varios días mientras avanzaban las labores de reparación. El organismo explicó que los usuarios podrían experimentar lentitud en la navegación, conexiones intermitentes, retrasos en videollamadas, videojuegos en línea y mayor congestión durante las horas de más demanda, por lo que exhortó a la población a hacer un uso racional del servicio.

📢 Actualización sobre el servicio de Internet en Venezuela



Como consecuencia de los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio, se produjo una ruptura en el cable submarino de fibra óptica que conecta al país con la red internacional.#CableSubmarino #Conatel #Venezuela pic.twitter.com/2tqD2aM2dF — Conatel Venezuela (@Conatel) July 8, 2026

Dos días antes, Conatel había informado la activación de un plan excepcional de celeridad regulatoria para facilitar que empresas autorizadas como Thundernet, VNET, Fibex y Airtek incrementaran temporalmente la capacidad del tráfico internacional de datos desde estados fronterizos estratégicos, con el fin de mitigar el impacto de la contingencia mientras se restablece la infraestructura.

El periodista y especialista en telecomunicaciones William Peña, director de Telecomunicaciones360, ha señalado que la avería dejó fuera de servicio una parte importante de la capacidad internacional de internet del país y afectó especialmente a pequeños proveedores que dependen de Cirion. Según el experto, la emisión de la alerta marítima por parte de la NGA representa el primer indicio oficial de que la operación de reparación ya cuenta con una ventana de trabajo definida y que las maniobras en el área son inminentes.

Un representante de la empresa Silver Data, proveedora de internet en Caracas mediante tecnología de fibra óptica e internet inalámbrico para hogares y empresas, confirmó que desde ese día 24 el servicio está afectado por estos trabajos. Destacó que la capacidad general de internet en Venezuela se redujo a la mitad después de los dos sismos:

“Gracias a un esfuerzo de varias empresas que nos aliamos logramos unir capacidad de salida para dar algo de normalidad al servicio. También se logró conectar con un cable que llega a Colombia”, recalcó.

Se espera que en los próximos días se conozcan detalles sobre la llegada del buque especializado y el inicio de la inspección del cable submarino, pasos clave para avanzar en la reparación.

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