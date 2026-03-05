El Mañanero del 5 de marzo: Samantha, la adolescente presa política en Venezuela

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este 5 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Samantha Hernández tiene 16 años y es la única adolescente que sigue detenida en Venezuela por motivos políticos, solo por ser hermana de un militar disidente. Su papá, Luis Hernández, recordó a través de redes sociales -donde mantiene una campaña por su liberación- que Samantha no ha cometido ningún delito.

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón alertó que Hernández “fue privada de libertad y sometida a un proceso bajo legislación antiterrorista sin que exista sustento legal que lo justifique”. Es una adolescente, “arrancada de su entorno familiar, señalada no por lo que hizo, sino por quiénes son sus familiares: hermana de un militar exiliado y sobrina de una persona en desaparición forzada”.

El caso de Samantha Hernández revela un patrón de criminalización por afecto, conocido como “sippenhaft”, una práctica que data de la Alemania nazi, la cual consiste en el castigo colectivo a familiares o personas cercanas de individuos perseguidos por el Estado

Recién salido del horno: otras noticias

Los 47 que perdieron su vida mientras velaban por la de Maduro

Nahuel Gallo: No se olviden del Rodeo I ni de las cárceles en Venezuela

Las exigencias de Juan Pablo Guanipa para unas elecciones legítimas

Arreaza anuncia cifra de amnistiados con “advertencia” incluida

María Oropeza: Amnistía pasa por reconocimiento del daño

Exigen investigación y justicia por caso del periodista Walter Jaimes

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Si un amnistiado por un delito roba a alguien, hace una barricada, es un nuevo delito, será juzgado. La amnistía no es una patente de corso”, señaló Jorge Arreaza, diputado y presidente de la comisión especial de la ley de amnistía.

Lo que rompe en redes

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, fue tendencia este 4 de marzo por aparecer sentado en l Palacio de Miraflores junto al secretario del gabinete de Trump, Doug Burgum. La imagen sorprendió, pues sobre Cabello pesa la recompensa más alta del continente —25 millones de dólares— por cargos de narcoterrorismo.

La ñapa (recomendamos…)

“Siete juntos, podemos hacer cualquier cosa”, dice RM, el líder de BTS en la voz en off del primer tráiler del concierto transmitido en vivo de Netflix que llegará a la plataforma a finales de este mes. El supergrupo de K-pop, compuesto por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, está listo para su esperado regreso en marzo. El grupo lanzará su primer álbum en años, tras su pausa para que los miembros puedan completar su servicio militar obligatorio en Corea.