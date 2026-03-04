Las exigencias de Juan Pablo Guanipa para unas elecciones legítimas

En una rueda de prensa celebrada este 4 de marzo el dirigente político de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, destacó que si se insiste en seguir irrespetando el resultado electoral del 28 de julio de 2024, hay que exigir que los ciudadanos puedan decidir quiénes quieren que los gobiernen.

En su discurso, Guanipa refirió que lo que le pasó a Nicolás Maduro -su captura el pasado 3 de enero- ocurrió “porque no respetó las reglas, ni la voluntad del pueblo venezolano”. Para pensar en un escenario electoral, consideró, es necesario “exigir la libertad de todos los presos políticos, sin excepciones”, así como el regreso de todos los exiliados y la renovación de las autoridades electorales, desde donde aseguró que “no habrá proceso electoral íntegro sin la liberación de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados”.

“Tenemos que cambiar el Consejo Nacional Electoral, no se entendería que un señor como Elvis Amoroso, que fue cómplice del robo electoral del 28 de julio de 2024, pretenda mantenerse en la conducción de ese ente. Es reo de delitos, por lo que hizo violentando la soberanía del pueblo venezolano”, insistió Guanipa, desde la sede de Primero Justicia, partido que celebró sy 26° aniversario

Reclamó, asimismo, la depuración del Registro Electoral para que la diáspora “recupere el derecho al voto que se le arrebató”, que se retiren las inhabilitaciones políticas y que le devuelvan las tarjetas a los partidos políticos de oposición.

Instó también a que se logre la coincidencia entre la sociedad civil, los partidos de la oposición democrática y todos quienes persigan un cambio político en Venezuela: “Por supuesto, todos apoyando e impulsando el liderazgo de quien se ganó el cariño del pueblo venezolano, y se convirtió el 22 de octubre de 2023 en la candidata del pueblo venezolano a la presidencia, María Corina Machado. E, igualmente, impulsando el liderazgo de quien ganó el proceso electoral del 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia”

Sablazo a Delcy

Guanipa denunció que la actual presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, tiene responsabilidad en los hechos ocurridos en los últimos años, y denunciados ante la comunidad internacional

“Ella no puede decir que nació el 2 o el 3 de enero -en alusión a la captura de Nicolás Maduro- No, ella es corresponsable de todo lo que pasó en Venezuela en materia de violación de derechos humanos y del estado de Derecho”, expresó.

Comentó también que aunque está liberado, su proceso judicial sigue, y que recientemente pudo designar al abogado Joel García como su defensor privado, un derecho que le había sido confiscado desde que inició su procedimiento hace ocho meses y medio.

Recalcó que está exigiendo la posibilidad de renovar su pasaporte: “No ha sido posible que me desbloqueen en el Saime”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.