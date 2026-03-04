Nahuel Gallo: “No se olviden del Rodeo ni de las cárceles en Venezuela”

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, pidió en rueda de prensa que “no se olviden del Rodeo ni de las cárceles en Venezuela”.

“El Rodeo 1 es un lugar de torturas psicológicas. Solamente con pensar que hay 24 extranjeros detenidos me titubea la boca. No te avisan donde vas a ir, qué vas a hacer o qué va a pasar. No se olviden del Rodeo 1 y todos los centros penales que hay en Venezuela”, expresó Galló.

El gendarme argentino, con la voz entrecortada, expresó que “no es fácil estar incomunicado, haber perdido la libertad injustamente por delitos que no cometió”.

Pidió a medios internacionales y a las ONG que no se olviden de Venezuela, “los presos políticos están esperando a ser liberados así sea por la amnistía”.

Gallo agradeció a los venezolanos que lo ayudaron con gestos simples. “los extranjeros no teníamos visitas, no teníamos llamadas y ellos -los venezolanos- así fuera con un par de medias me ayudaron”.

🔴 AHORA | Habla Nahuel Gallo en conferencia de prensa: "El Rodeo 1 es un lugar tortura psicólogica. No te avisan donde vas a ir, qué vas a hacer o qué va a pasar. No se olviden del Rodeo 1 y todos los centros penales que hay en Venezuela" https://t.co/a8DbMR1K0J pic.twitter.com/3CkXeqXmri — TN – Todo Noticias (@todonoticias) March 4, 2026

Nahuel Gallo pidió tiempo para procesar todo lo que le ocurrió y aseguró que hasta que no liberen a todos los extranjeros no estará libre.

“Yo sigo encerrado. Mi mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, no es libre. No puedo, no quiero, no me siento preparado para contar las atrocidades que nos hicieron”, dijo y expresó que está muy feliz de estar en su país.

🔴 AHORA | Habla Nahuel Gallo en conferencia de prensa: "Yo sigo encerrado. Mi me mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, no es libre. No puedo contar las atrocidades que nos hicieron" https://t.co/a8DbMR1K0J pic.twitter.com/BDbPYWqnoj — TN – Todo Noticias (@todonoticias) March 4, 2026

El gendarme detalló que siempre defendió su bandera y cantaba el Himno Nacional de Argentina. Como anécdota comentó que hacía la bandera de su país con jabón blanco y azul.

Llamado a declarar

Este miércoles, 4 de marzo, la justicia argentina ció al gendarme Nahuel Gallo a declarar en la causa por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y otros altos jerarcas del gobierno.

Nahuel Gallo fue detenido el pasado 8 de diciembre de 2024 en la frontera colombo-venezolana cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para reencontrarse en Caracas con su esposa e hijo. Desde entonces, permaneció recluido en cárcel de El Rodeo, acusado de supuesto terrorismo y espionaje.



*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

