Inicio

Nahuel Gallo: “No se olviden del Rodeo ni de las cárceles en Venezuela”

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, pidió en rueda de prensa que “no se olviden del Rodeo ni de las cárceles en Venezuela”.

“El Rodeo 1 es un lugar de torturas psicológicas. Solamente con pensar que hay 24 extranjeros detenidos me titubea la boca. No te avisan donde vas a ir, qué vas a hacer o qué va a pasar. No se olviden del Rodeo 1 y todos los centros penales que hay en Venezuela”, expresó Galló.

El gendarme argentino, con la voz entrecortada, expresó que “no es fácil estar incomunicado, haber perdido la libertad injustamente por delitos que no cometió”.

Pidió a medios internacionales y a las ONG que no se olviden de Venezuela, “los presos políticos están esperando a ser liberados así sea por la amnistía”.

Gallo agradeció a los venezolanos que lo ayudaron con gestos simples. “los extranjeros no teníamos visitas, no teníamos llamadas y ellos -los venezolanos- así fuera con un par de medias me ayudaron”.

Nahuel Gallo pidió tiempo para procesar todo lo que le ocurrió y aseguró que hasta que no liberen a todos los extranjeros no estará libre.

“Yo sigo encerrado. Mi mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, no es libre. No puedo, no quiero, no me siento preparado para contar las atrocidades que nos hicieron”, dijo y expresó que está muy feliz de estar en su país.

El gendarme detalló que siempre defendió su bandera y cantaba el Himno Nacional de Argentina. Como anécdota comentó que hacía la bandera de su país con jabón blanco y azul.

Llamado a declarar

Este miércoles, 4 de marzo, la justicia argentina ció al gendarme Nahuel Gallo a declarar en la causa por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y otros altos jerarcas del gobierno.

Nahuel Gallo fue detenido el pasado 8 de diciembre de 2024 en la frontera colombo-venezolana cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para reencontrarse en Caracas con su esposa e hijo. Desde entonces, permaneció recluido en cárcel de El Rodeo, acusado de supuesto terrorismo y espionaje.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Una adolescente sigue tras las rejas solo por ser hermana de un militar disidente
El gendarme detalló que siempre defendió su bandera y cantaba el Himno Nacional de Argentina. Como anécdota comentó que hacía la bandera de su país con jabón blanco y azul
Nahuel Gallo
Redacción Runrun.es
TelegramWhatsAppFacebookX

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, pidió en rueda de prensa que “no se olviden del Rodeo ni de las cárceles en Venezuela”.

“El Rodeo 1 es un lugar de torturas psicológicas. Solamente con pensar que hay 24 extranjeros detenidos me titubea la boca. No te avisan donde vas a ir, qué vas a hacer o qué va a pasar. No se olviden del Rodeo 1 y todos los centros penales que hay en Venezuela”, expresó Galló.

El gendarme argentino, con la voz entrecortada, expresó que “no es fácil estar incomunicado, haber perdido la libertad injustamente por delitos que no cometió”.

Pidió a medios internacionales y a las ONG que no se olviden de Venezuela, “los presos políticos están esperando a ser liberados así sea por la amnistía”.

Gallo agradeció a los venezolanos que lo ayudaron con gestos simples. “los extranjeros no teníamos visitas, no teníamos llamadas y ellos -los venezolanos- así fuera con un par de medias me ayudaron”.

Nahuel Gallo pidió tiempo para procesar todo lo que le ocurrió y aseguró que hasta que no liberen a todos los extranjeros no estará libre.

“Yo sigo encerrado. Mi mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, no es libre. No puedo, no quiero, no me siento preparado para contar las atrocidades que nos hicieron”, dijo y expresó que está muy feliz de estar en su país.

El gendarme detalló que siempre defendió su bandera y cantaba el Himno Nacional de Argentina. Como anécdota comentó que hacía la bandera de su país con jabón blanco y azul.

Llamado a declarar

Este miércoles, 4 de marzo, la justicia argentina ció al gendarme Nahuel Gallo a declarar en la causa por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y otros altos jerarcas del gobierno.

Nahuel Gallo fue detenido el pasado 8 de diciembre de 2024 en la frontera colombo-venezolana cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para reencontrarse en Caracas con su esposa e hijo. Desde entonces, permaneció recluido en cárcel de El Rodeo, acusado de supuesto terrorismo y espionaje.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Una adolescente sigue tras las rejas solo por ser hermana de un militar disidente
Todavia hay más
Inicio
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.
Ir a mujeres referentes