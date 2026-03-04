Exigen investigación y justicia por asesinato en Mérida del periodista Walter Jaimes

Organizaciones no gubernamentales y el gremio de la prensa exigen una investigación y que se haga justicia por el asesinato del periodista merideño Walter Jaimes.

Jaimes había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado; sin embargo, no fue sino hasta este martes, 3 de marzo, cuando se confirmó su identidad, luego de que su cuerpo fuera localizado en el sector Puente Viejo, en La Variante, en Mérida.

El cuerpo del periodista presentaba signos de extrema violencia, su rostro estaba golpeado y quemado y no portaba documentación, lo que dificultó el reconocimiento del cadáver.

Funcionarios del CICPC y del Senamecf adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos. Hasta el momento se desconocen las causas del crimen.

Justicia para Walter Jaimes

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas del estado Mérida, medios de comunicación locales y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela publicaron sus condolencias y exigencias de justicia por el asesinato del periodista.

#AvanceIPYSve | IPYS Venezuela exige investigación y justicia por el asesinato del periodista Walter Alexander Jaimes.



El periodista Walter Alexander Jaimes, quien ejercía labores informativas en el municipio Tovar, estado #Mérida, fue hallado sin vida el domingo #01mar en el… — IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) March 3, 2026

El SNTP condenó el crimen y exigió a las autoridades una investigación “seria, exhaustiva y transparente” que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables.

“Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y con el gremio periodístico de Mérida en este momento de profundo dolor”, posteó el SNTP.

#AlertaSNTP | Fue asesinado el periodista Walter Jaimes, reconocido comunicador del municipio Tovar, estado #Mérida. Jaimes estaba desaparecido desde el sábado. De acuerdo con la información recabada por el #SNTP, su cuerpo fue localizado el domingo en el sector Puente Viejo, en… pic.twitter.com/HwQqCPzaQG — SNTP (@sntpvenezuela) March 3, 2026

La ONG Un Mundo Sin Mordaza aseveró que el asesinato del periodista “es una herida profunda para la libertad de expresión y la seguridad de quienes ejercen el derecho a informar”.

“¡Exigimos justicia plena y que este crimen no quede en la impunidad!”, expresó la ONG.

#AlertaSinMordaza 🚨



La comunidad periodística y el país se encuentran de luto tras la confirmación del hallazgo del cuerpo de Walter Jaimes, reconocido comunicador del municipio Tovar. Jaimes había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado; sin embargo, no fue… pic.twitter.com/vaBCKwL0eX — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) March 3, 2026

La denuncia previa

El abogado Zair Mundaray informó que el 29 junio de 2025 el periodista Walter Jaimes denunció un hecho de corrupción en la policía del Municipio Tovar y funcionarios de ese cuerpo intentaron llevárselo a la fuerza.

#INVESTIGACIÓN Hallan muerto en Mérida al periodista Walter Jaimes, luego de estar desaparecido varios días. El cuerpo estaba parcialmente quemado y mostraba varios signos de violencia. El @MinpublicoVEN no anuncia designación de fiscal al respecto. #DATO En junio de 2025 éste… https://t.co/RKfv2UJmey pic.twitter.com/Mov2JCA8jI — Zair Mundaray (@MundarayZair) March 4, 2026

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa publicó el video donde el periodista denunció ser amedrentado por funcionarios de la Policía de Tovar. En el audiovisual se observa cómo lo sefectivos intentan entregarle una citación que se negó a recibir. Jaimes hizo un llamado a Tarek William Saab.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

