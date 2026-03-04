María Oropeza: “La amnistía pasa por el reconocimiento del daño”

De acuerdo a la vocera de Vente Venezuela en el exilio, Claudia Macero, desde que el abogado Perkins Rocha estuvo antes de las elecciones del 28 de julio de 2024, ningún miembro de este partido y cercano a María Corina Machado había sido entrevistado en el canal de señal abierta Venevisión.

Este miércoles 4 de marzo, la coordinadora de Vente Venezuela en el estado Portuguesa, María Oropeza, se convirtió la primera en hacerlo luego de la represión poselectoral que significó la muerte de una treintena de personas y la detención de más de 2 mil, algunas todavía tras las rejas, pese a la promulgación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Amnistía.

Oropeza, quien estuvo 18 meses presa en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el El Helicoide, dijo que la Ley de Amnistía era excluyente.

“No parece una ley, para que haya un olvido tiene que haber un reconocimiento de los que hicieron daño, y eso no se ve”.

La dirigente política aseguró que en su caso tiene medida prohibitiva de salida del país y régimen de presentación ante un tribunal cada 30 días.

“Hay quienes están peor, Perkins Rocha sigue preso en su casa con un grillete en un tobillo y delitos inventados”.

Como el caso del ex gobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, manifestó que no todos los que han pasado por el Helicoide han podido sobrevivir

“Es una rutina que no todas las personas aguantan, nosotras estábamos en un espacio de 4 x 3 metros sin ventanas, teníamos luz del sol una vez por semana y una hora máximo, por fortuna entre nosotras mismas nos dimos contención. Yo dije, esto no me va a matar”.

Oropeza aseveró que para que exista una verdadera reparación de los excarcelados se debe empezar por el sobreseimiento de las causas.

“La mayoría de los que están presos no han cometido delito alguno. Hace falta justicia, debe existir reparación y garantías de no repetición, porque eso es lo que vamos a dejarle a las próximas generaciones, tienen que demostrar voluntad política”.

La oriunda de Portuguesa reconoció que la vida le cambió a raíz de su encierro en el Sebin.

“Siempre creo en los propósitos de Dios. Lo que importa son los valores, la determinación y la firmeza. Después de estar ahí ahora soy más familiar y menos prejuiciosa. El encierro me permitió conocer personas maravillosas incluso con ideas totalmente distintas a las mías”.

Oropeza aseguró estar convencida de que habrá un proceso de transición en el país.

“Venezuela está encaminada a la libertad y eso solo será posible cuando liberen a todos los presos políticos y regresen los exiliados. Tenemos que establecer un acuerdo de convivencia nacional y organizarnos para una mega elección”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.