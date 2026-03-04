Arreaza anuncia cifra de amnistiados con “advertencia” incluida

El diputado y presidente de la Comisión especial de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, anunció este martes, 3 de marzo, que más de 6 000 personas han sido beneficiados con “libertad plena” a través de este mecanismo, pero advirtió que aquellos amnistiados que incurran en nuevos delitos serán “juzgados” nuevamente.

Desde el Palacio Federal Legislativo, Arreaza precisó que, a la fecha señalada, han recibido en total 9 419 solicitudes de amnistía. Además, explicó que se han otorgado 6 071 libertades plenas, de las cuales 5 826 corresponden a personas que tenían medidas cautelares y estaban en régimen de presentación.

Por otra parte, se refirió a las personas que estaban encarceladas que recibieron libertad plena, señalando que la cifra es de 245 beneficiados. “La mayoría de los casos que han recibido amnistía vienen de los procesos postelectorales, sobre todo del año 2024”, acotó el diputado oficialista.

En ese sentido, también lanzó una advertencia a los beneficiados por la amnistía: “Si un amnistiado por un delito roba a alguien, hace una barricada, es un nuevo delito, será juzgado. La amnistía no es una patente de corso”.

Los temores por exclusiones

Durante una concentración realizada en el Palacio de Justicia el 3 de marzo, familiares acudieron para entregar las solicitudes de amnistía de sus seres queridos que siguen tras las rejas. Desde allí, el abogado Joel García advirtió que por la forma en que está redactada la ley, no es general ni cubre el período que dice, generando contradicciones. En cuanto a las personas excluidas, señaló que muchos quieren designar defensores privados, pero no se lo permiten.

Además, el jurista alertó que la ley no contempla reparación ni indemnización a víctimas. Destaca falta de criterio al decidir quiénes son beneficiados o no: “Cuando pones a legislar sobre libertad al que piensa como carcelero, no vas a tener un producto bueno”, sentenció.

En esta actividad, muchos familiares de presos políticos manifestaron el temor de las posibles exclusiones que tendría este recurso. “Acabamos de introducir este documento como una solicitud de ley de amnistía, ya que en la ley que publicaron un grupo muy extenso sale excluido, pero nosotros como familiares exponemos que ellos están siendo excluidos y que no debería ser, ya que es una ley amplia y deberían tomar en cuenta a todos los casos”, señaló Margareth Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, tras introducir el documento solicitando la amnistía para su familiar.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.