El Mañanero del 27 de enero: El júbilo por excarcelación del adolescente Gabriel Rodríguez

El primer sorbo

Luego de un año y 17 días detenido, y haber recibido una condena a 10 años de prisión, divididos en seis años de cárcel y 4 de servicio comunitario, el adolescente Gabriel Rodríguez, de 17 años, fue excarcelado este lunes, 26 de enero de 2026. La información fue confirmada por la familia del joven a Runrun.es y, posteriormente, por organizaciones como el Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

“Con Gabriel, el Estado venezolano se ensañó, utilizándolo como caso ejemplarizante de persecución y castigo, no solo contra la infancia, sino contra toda una sociedad que condenó con firmeza este horror”, escribió el Clippve en sus redes sociales.

Gabriel fue detenido el 9 de enero de 2025, cuando se dirigía al Ambulatorio de Cabudare para tratarse una fiebre alta, tras haber salido de su empleo vacacional en una panadería artesanal. En el trayecto, fue interceptado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes justificaron su arresto basándose únicamente en su apariencia física, alegando que tenía “aspecto de guarimbero” por vestir una bermuda y un suéter negro. Fabricaron pruebas en su contra y en un juicio plagado de irregularidades, lo condenaron a 10 años de prisión, divididos en seis años de cárcel y 4 de servicio comunitario.

Recién salido del horno: otras noticias

Gendarme argentino: Más de 400 días detenido y con sus derechos vulnerados

“El pueblo desea ser libre y abrazar a los suyos”: Los videos de recibimiento de excarcelados

“Ya basta de las órdenes de Washington”: La perla retadora de Delcy Rodríguez

La Conversa | Chevron, magantes y Qatar entre cerebros detrás del gobierno de Delcy

Madre de preso político se encadena en Zona 7 para exigir libertar de su hijo

La perla del día

““Es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática. Pero que sea con p mayúscula y v de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela”, expresó delcy rodríguez, presidenta encargada con el aval de ee.uu.

Lo que rompe en redes

Uno de los miembros más adorables e icónicos del equipo de Super Mario se une al resto en la gran pantalla. El nuevo tráiler de la película Super Mario Galaxy nos da el primer vistazo a Yoshi, quien ha sido una parte increíble de la franquicia desde 1990. En el avance de la cinta también destaca que vemos a Mario y Luigi utilizando sus emblemáticas “flores de fuego”.

"Super Mario Galaxy":

Por su nuevo tráiler donde se muestra a Yoshi pic.twitter.com/Q70LCR6GQJ — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 25, 2026

Azuquita pa’l café

Estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) acompañaron a los familiares de presos políticos que se mantienen en vigilia en las adyacencias de la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, desde hace 18 días. Los universitarios llevaron sopa y también exigieron la liberación de los detenidos

#26Ene #PresosPolíticos

El domingo #25Ene, estudiantes de la UCAB llevaron sopas a los familiares de los presos políticos que mantienen una vigilia de 18 días en las puertas de El Rodeo I, exigiendo su liberación. – @ImpactoVE pic.twitter.com/61vWdSsvlA — Reporte Ya (@ReporteYa) January 26, 2026

