“Ya basta de las órdenes de Washington”: La perla retadora de Delcy a EE.UU.

Delcy Rodríguez, presidenta interina con el aval de Estados Unidos, abandonó el tono conciliador en una alocución el pasado 25 de enero y envió un contundente mensaje a la administración estadounidense.

“Es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática. Pero que sea con p mayúscula y v de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela”, pronunció Rodríguez durante un acto en el estado de Anzoátegui en la Refinería Puerto la Cruz. “Que sea la política venezolana la que resuelva nuestras divergencias, nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras. Le ha costado muy caro a esta República tener que encarar las consecuencias del fascismo y del extremismo”, agregó.

Rodríguez también instó a ir a la “batalla diplomática” contra EE.UU. “cara a cara para resolver nuestras diferencias históricas” y ratificó: “Lo hemos dicho, no tenemos miedo. Porque si algo debe unirnos como pueblo hoy es garantizar la paz y la tranquilidad”.

También, pidió separar de la vida política nacional a “quienes se atrevieron a ir a Estados Unidos por el bombardeo contra nuestro pueblo”: “No merecen la dignidad de este país, ni su gentilicio (…)No son patriotas y no pueden estar incluidos en la vida de nuestra República”.

Estas declaraciones ocurren en un escenario de alta volatilidad donde el gobierno de Donald Trump ha condicionado el flujo de recursos petroleros al cumplimiento de exigencias políticas. Mientras Rodríguez busca legitimarse y preservar el poder político, el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, ha reiterado que el control sobre el crudo venezolano será por tiempo “indefinido”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.