“El pueblo desea ser libre y abrazar a los suyos”: Los videos del recibimiento a excarcelados

Con las recientes excarcelaciones de presos políticos, aunque no representan la libertad plena, muchas personas han podido reencontrarse con sus familias, amigos y seres queridos tras haber salido de prisión. Muchos de ellos llevaban años encarcelados arbitrariamente.

Tras meses y años de celdas y distancias forzadas, la cámara de un celular se ha convertido en el testigo que deja registro de momentos conmovedores: el instante en que una persona que sale de prisión cruza el umbral de su comunidad y es arropada por una multitud que la esperaba con banderas, oraciones y un abrazo colectivo.

“Estas excarcelaciones se han convertido en movilizaciones populares, espontáneas pero profundamente poderosas, porque demuestran, una vez más, que aun después de tanto daño, de tantos golpes, de tanta represión y de tanto oprobio, el venezolano sigue firme, sigue de pie, sigue vivo, sigue deseando ser libre y abrazar a los suyos”, escribió la defensora de DDHH Elisa Trotta en redes sociales.

El caso más reciente documentado es el del adolescente Gabriel Rodríguez, de 17 años, quien luego de estar más de un año detenido y haber sido condenado en diciembre a 10 años de prisión (6 de cárcel y 4 de servicio comunitario), fue excarcelado este lunes 26 de enero. Al llegar a su casa, el joven fue recibido por familiares y amigos quienes le dieron una calurosa bienvenida con globos y un cartel en su honor.

Con globos, aplausos y pancartas recibieron en casa a Gabriel Rodríguez, de 17 años, luego de que fuera excarcelado esta tarde, en Barquisimeto, estado Lara.



El adolescente fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión, el 16 de diciembre de 2025, por los supuestos delitos de… pic.twitter.com/FR4FnNUxDx — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) January 26, 2026

También, habitantes del pueblo La Puerta, estado Trujillo, recibieron con banderas y globos al dirigente y activista Ramón Rivas, quien estuvo encarcelado durante más de un año. Durante el recibimiento, los asistentes cantaron el Himno Nacional de Venezuela.

¡Un pueblo que abraza a quienes estuvieron injustamente presos!

Así recibe el valiente pueblo de La Puerta a Ramón Rivas, quien estuvo más de un año detenido injustamente

Ya no hay miedo, solo hay un pueblo unido que celebra pero también exige la libertad de los presos políticos pic.twitter.com/OkxTPXs2rF — Vente Trujillo (@VenteTrujillo) January 26, 2026

En Motatan, estado Trujillo, los exprisioneros políticos Engelbert Abreu y Yorman González, excarcelados el sábado 25 de enero, fueron recibidos por el pueblo en las calles. En el video se puede ver que a uno de ellos lo recibieron regalándole un rosario como bienvenida a su comunidad.

En Motatan estado Trujillo, los ex presos políticos liberados este 25 de enero Engelbert Abreu y Yorman González fueron recibidos por el pueblo en las calles celebrando sus excarcelaciones.



En redes siguen circulando videos de la felicidad de cientos de personas recibiendo a sus… pic.twitter.com/z0pjp8XczW — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) January 26, 2026

Uno de los videos más conmovedores es la llegada del dirigente zuliano Víctor Borjas, de Voluntad Popular, quien regresó a su comunidad disfrazado de oso para sorprender a sus hijas pequeñas. Borjas había sido arrestado el 9 de enero de 2025, durante las manifestaciones contra la toma de posesión de Nicolás Maduro.

Estos son algunos videos de recibimientos de ciudadanos excarcelados en Venezuela. Videos que muestran cómo sus familias, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de lucha democrática, e incluso quienes fueron sus abogados durante tantos años, los reciben con alegría, con… pic.twitter.com/iW5HiGd4jX — Elisa Trotta (@EliTrotta) January 26, 2026

¡Venezuela recibe a sus héroes!



No descansaremos hasta que TODOS sean LIBRES!



Todo va a estar bien. pic.twitter.com/jZIRQCUMWW — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 26, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.