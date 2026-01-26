Excarcelan al adolescente Gabriel Rodríguez tras más de un año detenido y condena en diciembre

Luego de un año y 17 días detenido, y haber recibido una condena a 10 años de prisión, divididos en seis años de cárcel y 4 de servicio comunitario, el adolescente Gabriel Rodríguez, de 17 años, fue excarcelado este lunes, 26 de enero de 2026. La información fue confirmada por la familia del joven a Runrun.es y, posteriormente, por organizaciones como el Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

“Con Gabriel, el Estado venezolano se ensañó, utilizándolo como caso ejemplarizante de persecución y castigo, no solo contra la infancia, sino contra toda una sociedad que condenó con firmeza este horror”, escribió el Clippve en sus redes sociales.

Gabriel fue detenido el 9 de enero de 2025, cuando se dirigía al Ambulatorio de Cabudare para tratarse una fiebre alta, tras haber salido de su empleo vacacional en una panadería artesanal. En el trayecto, fue interceptado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes justificaron su arresto basándose únicamente en su apariencia física, alegando que tenía “aspecto de guarimbero” por vestir una bermuda y un suéter negro.

La familia del adolescente denunció que los efectivos fabricaron pruebas en su contra, utilizando gasolina de su propia patrulla y el dinero que Gabriel llevaba de su trabajo para simular evidencias de supuestas actividades violentas. El proceso judicial estuvo marcado por irregularidades, sumando un total de 23 audiencias, la negación de un abogado de su confianza y contradicciones en los testimonios de los militares captores.

Uno de los episodios más dolorosos para el adolescente ocurrió en julio de 2025, cuando se le impidió asistir a su acto de graduación de bachiller pese a tener el promedio más alto de su sección, 18.91 puntos, y haber solicitado formalmente recibir su título “sin grilletes”. Aunque el 16 de diciembre de 2025 fue condenado a 10 años, su reciente excarcelación le devuelve la oportunidad de retomar su futuro.

Desde el pasado 8 de enero comenzó un proceso de excarcelaciones de presos políticos, anunciado por el presidente del Parlamento de corte oficialista, Jorge Rodríguez. A partir de ese día, cientos de familias se mantuvieron a la expectativa, pero las excarcelaciones eran muy pocas. Las familias han hecho continuas vigilias a las afueras de diversos centros de reclusión como El Helicoide, Tocorón, Zona 7 y El Rodeo. Hasta la mañana de este 26 de enero, la ONG Foro Penal ha documentado 266 excarcelaciones desde el 8 de enero.

