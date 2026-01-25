Kevin Orozco fue excarcelado tres días después de que su madre muriera esperando su liberación

La mañana de este domingo 25 de enero fue liberado Kevin Orozco, detenido en el contexto postelectoral. Su excarcelación ocurrió tres días después de la muerte de su madre, Yarelis Salas, quien había exigido reiteradamente su liberación.

Salas, de 38 años, falleció el 21 de enero durante una vigilia nocturna a causa de un infarto, mientras esperaba noticias sobre su hijo, quien llevaba meses privado de libertad en el Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón.

El Observatorio Venezolano de Prisiones publicó en su cuenta en X un emotivo video en el que se observa cuando el joven llega a su casa y es recibido por todos sus allegados.

Kevin Orozco, detenido arbitrariamente en el Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, fue excarcelado y su madre no pudo estar allí para abrazarlo. Yarelis Salas murió cuatro días atrás después de una vigilia frente al penal.



La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó este domingo, en horas de la mañana sobre al menos 80 nuevas excarcelaciones en las últimas horas en el país. Sin embargo, no han podido precisar con exactitud la cifra de liberados.

En horas de la noche, la ONG confirmó que 104 presos políticos fueron excarcelados. Aseguran que la cifra puede aumentar conforme vayan revisando los casos.

Yarelis Salas no es la primera mujer que fallece esperando la liberación de un familiar. Yenny Barrios fue otra madre que murió el 5 de noviembre de 2025, con la ilusión de ver a su hijo, Diego Sierralta. El joven no pudo despedirla ni asistir a su velorio, porque se encuentra tras las rejas.

Carmen Dávila, madre del médico y expreso político Jorge Yéspica Dávila, murió en un hospital de Aragua pocas horas después de que su hijo fuera excarcelado, sin llegar a saber que había recuperado la libertad tras más de un año detenido por acusaciones de incitación al odio.

A sus casi 90 años, y pese a sus limitaciones físicas, Dávila participó activamente en campañas y protestas para exigir la liberación del ginecólogo de 66 años, reconocido en Aragua por su trayectoria esta área, así como en la obstetricia y ecografía.

Cuando Yéspica llegó al hospital donde ella estaba internada, su madre ya se encontraba inconsciente e intubada. Falleció la mañana del 22 de enero de 2026 sin poder reencontrarse con él, según reportes regionales.

Por su parte, Rory Branker, editor del medio digital La Patilla, tampoco pudo dar el último adiós a su hermano, Erman Branker, quien falleció de un infarto, en octubre de 2025.



*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

