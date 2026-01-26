De acuerdo al director de El Pitazo, César Batiz, el arresto de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero fue un golpe de Palacio y en este hicieron lobby, la empresa Chevron, el magnate energético Henry Sargeant III, quien juega golf con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Qatar.

Batiz formó parte este jueves 22 de enero de La Conversa de ARI, donde además intervinieron Ronna Rísquez, directora de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Víctor Amaya, director de Tal Cual.

En el programa analizaron temas como la extracción del líder chavista, la excarcelación de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia y el regreso de la embajada de Estados Unidos a Caracas, entre otros.

Rísquez, coordinadora de la coalición conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, indicó que un artículo publicado recientemente por el diario británico The Guardian permite pensar que Delcy Rodríguez aceptó encargarse de Venezuela, pero no entregó a Maduro a los estadounidenses.

Amaya apuntó que la decisión tomada por Washington de detener a Maduro se llevó a cabo porque hubo conversaciones previas con el gobierno de Trump. Según lo expuesto por The Guardian, una fuente de la Casa Blanca informó que los mensajes que mandaba Rodríguez eran de “trabajaré con lo que sea que ocurra después”.

Amaya informó que la cuenta en X “Miraflores al Momento” se ha encargado de desmentir las supuestas conversaciones entre oficialistas y miembros de la administración estadounidense.

“La narrativa es decir que no hay traidores y que nadie entregó a Maduro”, dijo Rísquez.

Batiz añadió que hubo dos filtraciones en el entorno chavista: una donde el exministro de comunicación Freddy Ñáñez aseguró que Maduro lo había dejado todo listo en caso de que fuese capturado y otra en la cual Rodríguez indicó que el ataque de principios de enero los había agarrado por sorpresa.

El director de El Pitazo sostuvo también que el mensaje grabado en solitario por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, generó suspicacia y que advirtieron que si hacían algo contra los presos políticos habrían consecuencias.

Excarcelación con denuncias de extorsión

El director de Tal Cual recordó que González involucró en la aparente coacción a sedes diplomáticas, el arzobispado y a organizaciones de derechos humanos.

El periodista dijo que además de González, en la foto donde se muestra excarcelado a Tudares aparecieron, el embajador de Suiza en Venezuela, Gilles Roduit, el expresidente de Fedecámaras y la Cruz Roja, Ricardo Cusanno, el arzobispo de Caracas, Raul Biord Castillo y la analista política vinculada al chavismo, Indira Urbaneja.

Amaya aseveró que apenas dos días después de haber hecho denuncias de una supuesta extorsión, Mariana González, hija de Edmundo González, fue testigo de la excarcelación de su esposo, Rafael Tudares, quien había sido detenido el pasado 7 de enero de 2025 y se encontraba en la cárcel de El Rodeo I.

Amaya agregó que en estas negociaciones también estuvo involucrado Gianluca Rampolla, coordinador residente en Venezuela del Sistema de Naciones Unidas.

“Todos desmintieron la versión de González de que hubo una extorsión”, dijo Amaya.

Batiz hizo énfasis en que Cusanno es una persona cercana a Delcy Rodríguez. “Ella lo llevó a la Cruz Roja y fue recientemente a Colombia a reunirse con Gustavo Petro”.

El director de El Pitazo manifestó que en la Arquidiócesis de Caracas hay una división marcada entre Biord y el cardenal Baltazar Porras. “Esa fue una de las causas de la suspensión del evento en el estadio Monumental, donde se iban a honrar a los santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles”.

Rísquez comentó que lo acontecido con Tudares es una muestra de que en Venezuela se siguen violando los derechos humanos.

Recordó que a partir del anuncio de las excarcelaciones masivas hechas por el gobierno el pasado 8 de enero, aparecieron 200 denuncias de presos políticos que no se conocían

“Las mujeres son las que han llevado la carga de mantener los casos visibles, ha sido un proceso muy doloroso, las mujeres son revictimizadas y maltratadas”, insistió.

Amaya agregó que aún quedan periodistas encarcelados como Marifel Guzmán, detenida por reclamar un despido injustificado del Departamento de Cultura de la gobernación de Anzoátegui.

Llegó material para la embajada

De acuerdo a Batiz, luego de la visita a Caracas del exencargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, John McNamara, comenzó a llegar material al aeropuerto internacional de Maiquetía para la embajada, ubicada en el sector de Valle Arriba. indicó también que a Venezuela arribó el primer avión de carga procedente de Estados Unidos desde 2019.

“Trajo una valija diplomática y una cantidad importante de agua”, puntualizó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.