Exigen fe de vida de 32 presos políticos de la Operación Gedeón

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó que familiares de 32 presos políticos de la Operación Gedeón exigen una fe de vida así como su libertad plena.

En una vigilia a las afueras de El Helicoide, el mayor centro de torturas de América Latina, las madres de los detenidos recordaron que desde hace más de cinco meses no tienen información de sus familiares.

Las madres de los detenidos por el caso Gedeón exigieron al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que haga pública la lista de excarcelados, ante las presuntas inconsistencias en el proceso.

Aseguraron que permanecerán afuera de los centros de detención hasta que todos sean libres.

#AHORA | Siendo las 11:00 p. m. de este #25Ene, familiares de los presos políticos se mantienen a las afueras de El Helicoide exigiendo libertad.



Durante la jornada, recuerdan que 32 personas del #CasoGedeón permanecen desaparecidas. Sus madres denuncian que desde hace cinco… pic.twitter.com/SyypLd4Chx — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 26, 2026

En un video difundido en X por el periodista Daniel Lara Farías, expusieron los nombres de los 32 desaparecidos.

Daniel Lara Farias expone la lista de las 32 personas de la Operación Gedeon que hoy se encuentran en condición de DESAPARECIDOS por el régimen chavista.



Gracias a @HeroesAnonimosV por el inmenso trabajo en apoyo a los miembros de la Operación Gedeon y sus familias. pic.twitter.com/jbRa79PNRW — Pablo Soto (@pablosotoff) January 21, 2026

Sin respeto a los derechos humanos

Familiares de los militares denunciaron que se les han violado sus derechos humanos al no permitirles la defensa privada y que además han sido torturados.

“El régimen los mantiene en un limbo de silencio, miedo y tortura psicológica para sus familias, que hoy claman por lo más básico: saber si están vivos y exigir su liberación”, se lee en un post difundido en X.

Recordaron que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y responsabilizaron al Estado del silencio institucional en todos los casos.

🚨 URGENTE | 32 Gedeones desaparecidos

Familiares de 32 participantes de la Operación Gedeón denuncian que siguen desaparecidos, sin fe de vida, sin acceso a abogados y sin información oficial sobre su paradero o condición.

El régimen los mantiene en un limbo de silencio, miedo y… pic.twitter.com/9BS8NW4NFA — MAJA (@Libertaria17082) January 21, 2026

La Operación Gedeón fue un intento de incursión marítima en Venezuela ocurrido el 3 de mayo de 2020, con el objetivo declarado de capturar a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios para trasladarlos a Estados Unidos.

En mayo de 2024, un tribunal venezolano condenó a 29 personas a penas de entre 21 y 30 años de prisión por delitos como terrorismo y traición a la patria.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

