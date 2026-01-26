Madre de preso político se encadena en Zona 7 para exigir la liberación de su hijo

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV) informó que Evelis Cano, madre del preso político Jack Tantak, decidió encadenarse y amenaza con iniciar una huelga de hambre para lograr la liberación de su hijo.

Según información difundida por el comité, Cano tiene 17 días frente al centro de reclusión Zona 7 en Boleíta, estado Miranda, exigiendo libertad para todos los presos políticos.

“El desespero ha llevado a esta madre a encadenarse para exigir la liberación de todos los presos políticos hasta obtener respuestas”, dijo cano en el audiovisual difundido en redes sociales.

Jack Tantak fue detenido en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales del año 2024. Según información difundida en redes sociales, una comisión de la Policía Nacional Bolivariana lo sacó de su negocio y se lo llevó a la fuerza. Desde entonces permanece detenido.

“Si tengo que morir por mi hijo, voy a morir por él en huelga de hambre”, sentenció la mujer, quien hizo un llamado urgente a la solidaridad nacional para visibilizar la situación de las familias afectadas.

La organización Foro Penal confirmó hasta la mañana de este 26 de enero 266 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

