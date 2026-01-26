Gendarme Nahuel Gallo tiene más de 400 días encarcelado y con sus derechos vulnerados

Más de 400 días detenido lleva el gendarme argentino Nahuel Gallo, dijo recientemente su esposa María Alexandra Gómez.

“413 días luchando, 413 días alzando la voz ante tanta injusticia. Las desapariciones forzadas son un crimen de lesa humanidad, mantener a mi esposo un dia mas privado de libertad se convierte en tortura. Basta, Victor merece a su papá, Nahuel merece estar en casa con su familia”, escribió Gómez en su cuenta de X.

Gómez indicó que a su esposo nunca le permitieron asistencia consular ni una defensa privada, privilegio que expuso al parecer tendrá Nicolás Maduro en Nueva York después de ser capturado el pasado 3 de enero en Venezuela.

“A Nahuel se le violó el derecho internacional, los derechos humanos y el debido proceso”, escribió en X.

“Nahuel no tiene un expediente en Venezuela, no fue procesado por tribunal alguno, no sabemos mayor cosa, lo que sí sabemos es por personas que lo han visto dentro del Rodeo I, que estuvieron y compartieron celda con él, me refiero a los extranjeros que han ido liberando poco a poco. Sabemos que Nahuel está bien, se mantiene fuerte y con mucha ilusión”, declaró Gómez a VPI TV.

“Le doy gracias a Dios porque está pequeño y le puedo explicar las cosas desde la perspectiva de su inocencia de niño, pero extraña a su papá. La mayor ilusion que tengo en este momento es poder acabar con esta tortura que nos ha perseguido por trece meses”.

Una de las personas que vio a Gallo fue su compatriota Yaakov Harary, quien estuvo detenido en Venezuela 15 meses y pudo constatar el mecanismo sistemático de represión y manipulación dirigido a extranjeros dentro del sistema penitenciario.

“Él estuvo conmigo en mi pieza cuando lo trajeron y permaneció aproximadamente una semana, pero luego lo trasladaron a otra celda. Tuvimos muchas conversaciones. Yo no sabía dónde estaba y él me contó sobre que era gendarme y todo lo relacionado con eso”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que no restablecerá relaciones diplomáticas con Venezuela hasta que el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez libere a todos los argentinos que están presos por motivos políticos.

El mandatario hizo especial énfasis en Gallo, quien fue detenido en diciembre de 2024, cuando se disponía a ingresar a Venezuela por la frontera terrestre con Táchira con la finalidad de buscar a su esposa y a su hijo pequeño.

Gallo fue señalado por la Fiscalía de estar supuestamente vinculado a acciones desestabilizadoras y terroristas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

