El Mañanero del 26 de enero: Foro Penal confirma la liberación de 104 presos políticos

El primer sorbo

La mañana de este domingo 25 de enero fue liberado Kevin Orozco, detenido en el contexto postelectoral. Su excarcelación ocurrió tres días después de la muerte de su madre, Yarelis Salas, quien había exigido reiteradamente su liberación.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó este domingo, en horas de la mañana sobre al menos 80 nuevas excarcelaciones en las últimas horas en el país. Sin embargo, no han podido precisar con exactitud la cifra de liberados.

En horas de la noche, la ONG confirmó que 104 presos políticos fueron excarcelados. Aseguran que la cifra puede aumentar conforme vayan revisando los casos.

Recién salido del horno: otras noticias

Delcy Rodríguez asegura 626 excarcelaciones mientras Saab tilda de “guerra sucia” las críticas por la lentitud del proceso

Plataforma Unitaria cuestiona cifras oficiales y exige liberación plena de presos políticos

La crisis silenciosa de los pacientes psiquiátricos y sus familiares en Venezuela

Reforma de la Ley de Hidrocarburos es un paso importante, pero insuficiente para atraer grandes inversiones

Excarcelan a Juan Francisco Alvarado después de 10 meses detenido y la anulación de la sentencia

Tras 17 meses privado de libertad, el abogado Kennedy Tejada fue excarcelado

Kevin Orozco fue excarcelado tres días después de que su madre muriera esperando su liberación

Dólar/Euro BCV

La perla del día

Carolina Jaimer Branger: En política, el miedo funciona como una emoción primaria que se activa ante una amenaza. Esa amenaza puede ser real o fabricada, y hoy, con el uso de tecnologías avanzadas, su construcción es más sofisticada que nunca.

Lo que rompe en redes

La ONG Foro Penal informó que hasta las 8:00 p.m. ha podido verificar 104 excarcelaciones de presos políticos este domingo.

#25Ene 8 p.m. A esta hora del día de hoy en el @ForoPenal hemos verificado más de 104 excarcelaciones que se habrían producido durante el día de hoy. Este número sigue sin ser definitivo. Puede aumentar mientras revisamos más casos. — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) January 26, 2026

Azuquita pa’l café

La ñapa (recomendamos…)

