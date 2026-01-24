Anulan condena de 15 años al estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado

Este sábado 24 de enero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que la Corte de Apelaciones del estado Cojedes anuló la condena de 15 años de prisión en contra del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, acusado por incitación al odio.

“La Corte determinó violaciones al debido proceso, entre ellas la falta de pruebas, la ausencia de testigos y la vulneración del derecho a la defensa, y ordenó repetir el juicio con otro tribunal y juez”, se lee en el post del SNTP difundido en su cuenta en X.

Según el sindicato, los abogados de Alvarado habían introducido un recurso de apelación denunciando la violación del principio de inmediación, que exige la presencia física y continua del juez durante las audiencias para garantizar una valoración justa de las pruebas y el derecho a la defensa. Además, habían anticipado que no se demostró el delito imputado. Denunciamos la condena arbitraria y fue anulada.

“Ahora seguimos exigiendo la libertad de Juan Francisco. No cometió delito alguno y sigue detenido en el Comando de la GNB del Cepella, en Guanare, estado Portuguesa”, aseguró el SNTP.

Tras las rejas por denunciar

Pese a la decisión judicial, Alvarado continúa privado de libertad en el Comando de la Guardia Nacional del Cepella, en Guanare, estado Portuguesa.

Juan Francisco Alvarado fue detenido el 20 de marzo de 2025, cuando regresaba en una unidad de transporte público desde el estado Lara hacia Apartadero, municipio Anzoátegui del estado Cojedes, donde reside con su familia. Había viajado para acompañar a una tía con problemas de salud.

Alvarado denunció en sus redes sociales y a través de la aplicación VenApp, el desbordamiento de aguas negras en su comunidad y la falta de reparación de transformadores eléctricos. Por estos señalamientos, el Estado venezolano lo acusó de promover una rebelión, lo procesó por incitación al odio —tipificada en el artículo 20 de la Ley contra el Odio— y lo condenó a 15 años de prisión.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

