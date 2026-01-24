Plataforma Unitaria cuestiona cifras oficiales y exige liberación plena de presos políticos

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) rechazó este sábado el anuncio realizado por la vicepresidenta con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, donde asegura que han liberado a 626 presos políticos. Según cifras de la coalición opositora, desde el 8 de enero de 2026 —cuando el gobierno anunció un “número significativo de liberaciones”— solo 173 ciudadanos han sido excarcelados de manera comprobada.

La organización advirtió que la mayoría de estas excarcelaciones no representan libertades plenas, sino medidas cautelares restrictivas que mantienen a los beneficiados bajo vigilancia y amenaza judicial.

“Se trata de personas inocentes que ya han padecido largos e injustos períodos de prisión”, señaló la PUD en su comunicado.

La Plataforma afirmó que al menos 939 presos políticos continúan detenidos, muchos de ellos sin acceso a procesos judiciales transparentes y con familiares que viven “una angustia creciente” ante la falta de información y avances en sus casos.

Exigen transparencia sobre las 626 liberaciones anunciadas

La coalición instó al gobierno a hacer público el listado detallado de las 626 liberaciones que asegura haber ejecutado. “La opacidad solo profundiza la desconfianza y el sufrimiento de las familias”, advirtió.

Asimismo, informó que enviará de manera inmediata al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, tanto el registro de personas excarceladas como el de los presos políticos plenamente identificados que permanecen detenidos.

Llamado a una liberación masiva e incondicional

La Plataforma Unitaria reiteró su exigencia de que cese lo que calificó como un “mecanismo perverso de liberaciones a cuentagotas” y pidió una liberación masiva e incondicional de todos los presos políticos.

El comunicado concluye con un llamado a abrir una etapa de reconciliación, verdad y justicia en Venezuela, en la que se garantice el respeto pleno a los derechos humanos y se ponga fin a la persecución por motivos políticos.

Verdad y libertad: un deber con Venezuela. #Comunicado



Ante el anuncio realizado hace pocas horas por autoridades interinas, según el cual hasta la fecha se habrían liberado 626 ciudadanos, la Plataforma Unitaria Democrática informa al país y a la comunidad internacional lo… pic.twitter.com/TJQzuBznkb — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) January 24, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

