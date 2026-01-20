El Mañanero del 20 de enero: La “transición” de Trump en Venezuela genera debate

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes, 20 de enero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El proyecto de “transición” que lleva adelante Donald Trump en Venezuela empieza a ser objeto de debates. Varios de los exfuncionarios que lo acompañaron en su primer mandato no están del todo complacidos con lo que ha pasado después de la operación del pasado 3 de enero, que devino en la captura de Nicolas Maduro y Cilia Flores. “El régimen que está en el poder en Caracas es el de Maduro sin Maduro y, si no tenemos cuidado, ese régimen se afianzará”, dijo su exasesor de seguridad nacional, Jhon Bolton, quien calificó la política exterior de Trump como deficiente. Para Mike Pence, su exvicepresidente, Delcy Rodríguez no representa el liderazgo adecuado para Venezuela, mientras que Mike Pompeo, exsecretario de Estado, sentenció que Rodríguez podría hacer maniobras para permanecer en el poder y el exenviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, opinó que el régimen chavista está funcionando exactamente como lo habría hecho si Maduro hubiese sufrido un ataque al corazón.

Lea acá el texto completo

Recién salido del horno: otras noticias

Capriles dice que aún no hay transición y exige aumento del salario mínimo

Las perlas de Diosdado sobre las ONG

La Conversa Con la Luz | Equipo de Delcy Rodríguez se movió para evitar reunión Trump-Machado

Putin no tiene planes inmediato de hablar con Delcy Rodríguez

Exigen liberación de abogados que se mantienen como presos políticos

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Las agresiones que nos han hecho nosotros las vamos a enfrentar en el frente de la diplomacia. Nosotros no tenemos temor de sentarnos a hablar con quien tengamos que hablar, protegiendo siempre a nuestro pueblo. La unidad es la mayor fortaleza que nosotros tenemos. Y como dicen por ahí, dudar es traición”, Diosdado Cabello.

Lo que rompe en redes

El dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, salió de la clandestinidad, para ratificar que apoya el proceso de transición que lidera Estados Unidos en Venezuela, pero exigiendo que se presente un cronograma, por cuanto considera que “una dictadura encabezada por Delcy Rodríguez” no se puede definir como una transición.

Andrés Velásquez sale de la clandestinidad: "Nosotros acompañamos el proceso de transición anunciado por Estados Unidos, pero hay que establecer un cronograma"



El dirigente de la Causa R, @AndresVelasqz, señaló que la actualidad del país con una "dictadura encabezada por Delcy… pic.twitter.com/Q0Po5caP8B — Jessica Vallenilla (@la_katuar) January 19, 2026

Azuquita pa’l café

Conoce a Andrés Borregales, quien hizo historia al convertirse en el primer venezolano en disputar una postemporada de la NFL y ahora buscará un cupo en el Super Bowl LX con los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Una de NFL… Andrés Borregales caraqueño es el primer venezolano en jugar post temporada en la NFL, pateador de los Patriots. 3/3 en goles de campo y 5/5 en puntos extras en los dos juegos 🇻🇪💛💙❤️🇻🇪

pic.twitter.com/ALXea8CJXu — VenezolanosMLB (@VzlanosMLB) January 19, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Entrevista con el diputado Stalin González sobre la reforma de la Ley de Hidrocarburos y otros temas de la agenda nacional.