De acuerdo a la directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, el equipo de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, estuvo moviéndose para evitar la reunión entre la líder opositora María Corina Machado y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Reyes fue una de las conductoras de La Conversa con la Luz de este jueves 15 de enero, junto a Ronna Rísquez, directora de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes.

La periodista indicó que el diplomático de carrera, Félix Plasencia, es actualmente la ficha del chavismo encargada para negociar con Trump y lograr la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Reyes indicó que la entrega de la medalla de su premio Nobel de la Paz a Trump, denota el empeño de Machado de lograr un cambio político en Venezuela. La directora de Efecto Cocuyo destacó que sin tener un cargo de relevancia, Machado fue recibida por un mandatario norteamericano, además de recientemente por el Papa León XIV.

Reyes recordó que en casi tres décadas de chavismo, ninguna figura del oficialismo ha sido recibida en la Casa Blanca.

A su juicio, no ha habido indicio alguno de que se estén dando pasos hacia una futura transición democrática en Venezuela.

“No podemos tener un pensamiento mágico de que todo va a solucionarse con el gobierno de Estados Unidos al frente de la situación en Venezuela, porque hay intereses particulares”, dijo la periodista.

Rísquez aportó que, efectivamente, es preocupante no ver que se abran caminos hacia un proceso democrático en el país y tampoco la incorporación de la oposición al tablero de negociaciones luego de los sucesos del pasado 3 de enero.

“Igualmente, no sabemos si hay planes de repetir las elecciones presidenciales”, aseveró.

Blanco añadió que Machado ha asomado la posibilidad de aceptar la realización de nuevos comicios, con lo que estaría pasando la página del 28 de julio de 2024.

A juicio de Reyes, el chance que tiene la oposición de cobrar el resultado del 28J “se ha puesto tan cuesta arriba, que tuvieron que bombardear Fuerte Tiuna”.

La directora de EC sentenció que Machado aún no ha articulado todas sus alianzas y podría verse obligada a pactar con sectores con posturas ideológicas diferentes, al igual que lo hizo el chavismo para mantenerse aferrado al poder.

Más armas en Venezuela

Rísquez calificó como crítico el hecho de que se haya anunciado la llegada de ejércitos de seguridad privados para supuestamente defender a estadounidenses en Venezuela.

La directora de ARI dijo que el eventual arribo del equipo de Eric Prince, fundador de la contratista de seguridad anteriormente conocida como Blackwater, puede complicar aún más la situación de seguridad y derechos civiles en Venezuela.

“Como si no fuera suficiente con lo que tenemos, vamos a contar con otro grupo armado en el país, uno que desconoce las lógicas internas de seguridad”, destacó con preocupación.

Rísquez manifestó que para institucionalizar la nación es perentorio desmontar el aparato represivo del gobierno. Blanco aportó que de parte del chavismo, no ha habido mea culpa del daño ocasionado por la represión.

El director de Runrunes informó que pese a los anuncios de excarcelaciones masivas del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este jueves 15 de enero no se produjo ninguna: “Los números de las organizaciones no cuadran y están lejos de los 400 anunciados por el gobierno. Foro Penal apenas contabilizaba 84”.

Rísquez informó que no han habido militares excarcelados, ni tampoco presos cercanos a Machado y a Edmundo González Urrutia. De acuerdo a Blanco, las causas penales de los presos políticos continúan abiertas y siguen tras las rejas alrededor de 800 personas.

“Algunos aguardando por beneficios consagrados en la ley”, precisó.

El director de Runrunes celebró la excarcelación de 19 de los 24 periodistas que estaban detenidos, al tiempo que Reyes informó que hay una campaña para exigir la liberación de Rory Branker, uno de los comunicadores sociales que permanece encarcelado.

La directora de EC dijo además que hay expectativas positivas en torno a la economía y por ello Delcy Rodríguez propuso en la presentación de su Memoria y Cuenta en la Asamblea Nacional la reforma a la Ley de Hidrocarburos “para que puedan llevarse a cabo las inversiones petroleras de las que tanto hablan”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

