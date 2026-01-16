A juicio del periodista y escritor estadounidense Jon Lee Anderson, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no le importa la restitución de las libertades constitucionales en Venezuela, su único objetivo luego de la incursión militar del pasado 3 de enero es el petróleo.

Anderson dijo en una entrevista concedida al espacio La Conversa con la Luz que en la rueda de prensa posterior a la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, la palabra democracia nunca salió de la boca del republicano.

“De momento, el futuro democrático de Venezuela no está asegurado, hay un cuadro incierto”, dijo Anderson en el programa conducido por Ronna Rísquez, directora de la Alianza Rebelde Investiga (ARI); Luis Blanco, director de Runrunes y Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo.

Según Anderson, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, camina sobre un hielo delgado porque en el chavismo hay diferentes grupos que tienen una percepción particular de la permanencia en el poder a toda costa.

“No creo que en la Casa Blanca tengan bien pensado el inicio de un proceso de transición en Venezuela, es probable que tengan a María Corina Machado esperando en una esquina, no es algo que le interesa a Trump, a quien considero un criminal que se ha orinado sobre todas las acusaciones en su contra”.

El periodista estadounidense indicó que no descarta que el mandatario republicano consiga dentro del chavismo una figura que le sea útil para sus intereses mercantilistas.

“Un alma parecida a él”, aseveró.

Anderson calificó al inicio de 2026 como un periodo surrealista y aseguró poseer sentimientos encontrados.

Manifestó que pese a calificar como profundamente antidemocrático el proceder de Trump, ha estado al tanto del sufrimiento del pueblo venezolano y ha sido testigo de la ineptitud y la corrupción del gobierno chavista que ocasionó el éxodo de millones de personas.

Consideró que la postura de Trump frente a Venezuela tiene un matiz imperialista.

“No se ha visto algo así en 100 años de historia, hay que reconocer que es perversamente genial, tiene a los chavistas trabajando para él y a Machado apartada. El ego de ese hombre no tiene fronteras”.

Anderson agregó que el desesperado deseo de ser libres ha conducido a la oposición venezolana por caminos impensables.

“Desde su primer mandato, se han encomendado a Trump como si fuese Cristo. Trump ve al resto del mundo como sus súbditos, por eso habla de apoderarse del canal de Panamá, Groenlandia y hasta Canadá. No es verdad que es popular en Estados Unidos, la mitad del país está en contra de sus políticas”.

Excarcelaciones de mentira

Este martes de 13 de enero, La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual también analizó el proceso de excarcelaciones que anunció la semana pasada el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y que según varias ONG no ha cumplido con las garantías ofrecidas por el propio gobierno.

En el espacio donde estuvieron Víctor Amaya, director de Tal Cual; César Batiz, director de El Pitazo; Rísquez y Blanco, este último informó que Rodríguez habló de 400 excarcelaciones, cifras que contrastan incluso con las ofrecidas por el oficialismo.

El director de Runrunes aclaró que ni siquiera en números provenientes del chavismo suman 400 excarcelaciones y que hasta ahora las medidas no han beneficiado a ningún periodista en ejercicio.

Rísquez apuntó que las cifras del gobierno no cuadran con las manejadas por la ONG Foro Penal y que hasta ahora el chavismo le ha quedado mal tanto a presos políticos como a familiares, que desde la semana pasada han esperado con fe fuera de los centros de reclusión.

De acuerdo con Amaya, todavía están detenidas en Venezuela nueve personas con nacionalidad española y venezolana y según el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país han excarcelado a ocho.

Amaya añadió que durante una manifestación hecha en la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunciaron que algunos militares con condena cumplida continúan presos y además han sido trasladados sin previo aviso.

Batiz se refirió al caso de un empresario español que vino a Venezuela a cerrar sus compañías y fue detenido por los cuerpos de seguridad para ser extorsionado.

Batiz dijo que una de las piedras de tranca para lograr excarcelaciones masivas, como lo prometió el gobierno, es que cada preso responde a un carcelero diferente.

Interinato que sigue

A juicio de Blanco, Delcy Rodríguez se está preparando para que su interinato en la presidencia de la República no sea de pocos días y para ello ha cambiado y nombrado a ministros, además de venderse como una figura moderada debido a su supuesta capacidad técnica en economía.

Batiz informó que en una reunión efectuada en el Ministerio de Comunicación e Información (MINCI), la propia Rodríguez reconoció que el ataque de Estados Unidos el pasado 3 de enero los tomó de sorpresa y su especial clamor fue por mantener unido al chavismo.

Sostuvo que de acuerdo a un reportaje elaborado por El Pitazo, militares venezolanos concuerdan que el país no está listo para repeler una acción bélica y que hubo falta de respuesta oportuna.

También indicó que el New York Times publicó que las defensas antiaéreas rusas no funcionaron, pese a que el gobierno pagó una elevada suma de dinero por estas.

Asimismo descartó la existencia de arma sónica alguna.

“En todo caso, los soldados venezolanos no usan sistemas de protección auditiva y no están acostumbrados al poderío de fuego de otra nación”.

Amaya apuntó que un artículo de Tal Cual cita una fuente anónima militar, la cual se refirió a lo rápido y “quirúrgico” del ataque.

El director de TC manifestó que el miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aseguró que el primer misil estadounidense cayó cerca de las 2 de la mañana del 3 de enero y que la defensa nacional estaba prácticamente ciega e incomunicada desde hace tiempo.

Rísquez expuso que aunque el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, habla de alrededor de 100 muertos en el bombardeo, investigaciones periodísticas arrojan 78 personas confirmadas.

La directora de ARI sostuvo que pese a que la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada ha generado desmotivación en algunos venezolanos, al igual que el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hay que exigir el respeto a los resultados del 28 de julio de 2024 y la incorporación activa de la oposición democrática a un eventual proceso de transición.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.