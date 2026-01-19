Las perlas de Diosdado contra las ONG que defienden presos políticos

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, habló sobre las excarcelaciones de presos políticos, asegurando que se han dado por una decisión que Nicolás Maduro tomó en diciembre y no por el trabajo de las ONG.

Durante una rueda de prensa de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), realizada este lunes, 19 de enero, Cabello afirmó que las excarcelaciones son parte de un “proceso de reconciliación nacional”.

Adicionalmente, también informó que el próximo viernes, 23 de enero, se llevará a cabo una movilización en Caracas, a propósito de la conmemoración de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

Excarcelaciones y ataques contra ONG

Cabello arremetió contra las ONG. Al igual que lo hizo el presidente del Parlamento de corte chavista, Jorge Rodríguez, Cabello aseguró que las organizaciones “cobran” a los familiares de presos políticos y “les echan paja”.

“Ha habido un proceso de excarcelaciones que se ha venido informando. Un proceso de reconciliación nacional, asegurando la paz de nuestro país. Quedan totalmente excluidos de esas medidas quienes tengan asesinatos, tráfico de drogas, asesinato de niños, violaciones. Se están revisando los casos”.

“Eso no tiene nada que ver con las ONG, es una decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro en el mes diciembre. El 24 salió un grupo de gente, el 31 salió un grupo de gente como parte de las medidas del presidente y lo que se ha dado es continuidad a una decisión que había tomado el presidente Nicolás Maduro”.

“Las mal llamadas ONG le están cobrando a los familiares de los que han salido en libertad. Si algo hacen las ONG es echarle paja a los detenidos para que no salgan porque ahí es donde ellos reciben plata de afuera”.

Sobre la supuesta condecoración al director de la CIA

Cabello se refirió a las publicaciones que se viralizaron en redes sociales sobre una supuesta condecoración que entregaron al director de la CIA, señalando que se trata de “fake news”. En días previos, también Reuters reportó que presuntamente funcionarios estadounidenses mantuvieron conversaciones durante meses con Cabello, incluso antes de la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.

“El tema de los fake news es un arma recurrente. Antes eso era a través de los periódicos. Veías una campaña bien estructurada. Podías identificar de manera inmediata de dónde venían. Luego vino este tema en las redes sociales. Después que eso sale en las redes sociales nadie desmiente nada”.

“Lanzaron una aventura que quieren hacer viral y después ellos se pegan de su mentira. Cuando sale alguien a desmentirlo con pruebas ellos no se disculpan. No solo es la compañera presidenta encargada, todos los que estamos aquí somos objeto de una guerra mediática, para tratar de socavar”.

“Ellos seguirán con sus historias y sus mentiras. No tienen escrúpulos de ningún tipo. Un oficial venezolano poniéndole una condecoración al jefe de la CIA y después sobre esa mentira ellos hacen comentarios y los lanzan para el mundo. Entonces uno tiene que salir a desmentir una cosa de esas tan absurda, como quien sacó la noticia. Y no para nosotros porque ya estamos curados en salud, sino para el mundo”.

Conversaciones con EEUU y críticas a “sectores extremistas”

“Las agresiones que nos han hecho nosotros las vamos a enfrentar en el frente de la diplomacia. Nosotros no tenemos temor de sentarnos a hablar con quien tengamos que hablar, protegiendo siempre a nuestro pueblo. La unidad es la mayor fortaleza que nosotros tenemos. Y como dicen por ahí, dudar es traición”.

“Con respecto a estos sectores extremistas, ellos están felices. Lo único que no les salió bien es que sigue gobernando la revolución bolivariana, que el país está en paz. No nos vamos a detener, vamos a seguir gobernando, trabajando. Vamos a marchar el 23 como siempre. Ellos verán que esas heridas que ellos tienen no van a sanar nunca porque son en el alma. Son malos. No les importa que murieran inocentes hasta de su propia gente. Vayan a preguntarle qué piensa la gente del Volcán”.

“Nosotros insistimos una y mil veces en que no hay bombas solo mata chavistas. Después los estudiosos dicen que esos son daños colaterales. No, esos no son daños colaterales, son seres humanos que los atacaron y mueren”.

“Esa gente que es mala está feliz. Para ellos lo peor es que aquí sigue la revolución bolivariana y saben que aquí el pueblo los desprecia. Ni uno de ellos sale medianamente bien en la opinión del pueblo. Hicieron fiesta cuando cayeron las bombas sobre su propio país. Hay que ser muy miserable para alegrarse de que bombardeen su propio país”.

400 viviendas afectadas por los ataques del día 3 de enero. ¿Eran objetivos militares el pueblo? No tenían porqué ser objetivos militares, pero fueron atacados y murieron seres humanos que no tienen nada que ver ni siquiera con la institución militar y policial. Estaban durmiendo en su casa y fueron asesinados en sus camas.

Indirectas contra la iglesia

“Ni una sola manifestación en apoyo al brutal ataque en nuestro país. ¿Ha habido silencio? Sí. Gente que tiene rabo ‘e paja, por ejemplo la jerarquía eclesiástica. No han dicho nada porque tienen un largo rabo ‘e paja, y lo tienen prendido. Pero el país está tranquilo”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.