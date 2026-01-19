Exfuncionarios de Trump cuestionan su plan de “transición” en Venezuela 

Exfuncionarios del primer gobierno del presidente estadounidense Donald Trump no están del todo complacidos con lo que ha pasado después de la operación del pasado 3 de enero, que devino en la captura de Nicolas Maduro y Cilia Flores.

El exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien rompió relaciones con Trump en 2019 luego de llamarlo incompetente, indico que el mandatario republicano carece de una estrategia y la mayoría de las cosas que hace son improvisadas.

“El régimen que está en el poder en Caracas es el de Maduro sin Maduro y, si no tenemos cuidado, ese régimen se afianzará”, dijo Bolton, quien calificó la política exterior de Trump como deficiente.

“Trump no tiene una estrategia de seguridad nacional. Todo es transaccional y episódico. Por eso puede revertir completamente lo que dijo durante la campaña y ni siquiera darse cuenta de que se está contradiciendo. Creo que está generando dificultades políticas con su propia base. Algunas de sus decisiones son un desastre total”, indicó el exfuncionario.

Bolton criticó que el bombardeo en Venezuela y la extracción de Maduro haya derivado en el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta: “El propio Trump le dijo a la oposición iraní que tomaran el control de las instituciones. Pues eso es lo que también debería estar diciendo en Venezuela. Así es como se ayuda a derrocar un régimen represivo”.

Pence también lanza dardos

Otro de los exfuncionarios del primer gobierno de Trump, en este caso, el exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que Delcy Rodríguez no representa el liderazgo adecuado para Venezuela.

“Creo que el objetivo de Estados Unidos debería ser avanzar lo más rápido posible para restaurar las libertades básicas, los principios de libre mercado y hacer elecciones libres y justas. Y no tengo ninguna duda de que ya sea María Corina Machado, u otra persona, el pueblo de Venezuela elegirá la libertad”, consideró.

Pence apoyó la supuesta presión que está haciendo la administración de Trump para lograr una transición democrática en Venezuela.

“Estoy agradecido de que el presidente Trump desplegara nuestras fuerzas armadas de élite, a la Fuerza Delta, para derrocar a Maduro y traerlo a Estados Unidos para enfrentar la justicia,” declaró Pence a CNN.

El exvicepresidente calificó el hecho como un paso histórico hacia la restauración de la libertad en el país, pero cree que “lo que viene después es igual de importante”, afirmó.

En la rueda de prensa posterior a la captura de Maduro, Trump dijo que Machado no contaba con el apoyo de Venezuela y desde entonces, se ha decantado por apoyar un gobierno con Rodríguez al frente.

Ladran y muerden

Durante una entrevista con la cadena Fox News, el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, sentenció que Delcy Rodríguez podría hacer maniobras para permanecer en el poder una vez capturado Maduro y presentado ante la justicia estadounidense.

“Sé exactamente quién es Delcy Rodríguez. Estos perros rara vez cambian de color”, sostuvo Pompeo.

El exfuncionario aseveró que la operación en Venezuela dejó en claro la fragilidad que representa el apoyo de regímenes como el de Rusia, China e Irán.

Indicó que los sistemas de defensa aérea suministrados por Rusia son “totalmente inefectivos” ante la tecnología estadounidense.

“Creo que cada dictador en el mundo ahora puede ver que sí está contando con los rusos, cubanos o chinos para protegerse, están en el lado equivocado”, sentenció.

Igual o peor

Para el exenviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, el régimen chavista está funcionando exactamente como lo habría hecho si Maduro hubiese sufrido un ataque al corazón.

“Si bien hay concesiones, algunas reales y otras meramente retóricas para los estadounidenses, ninguna compromete el pleno poder de la banda que ha gobernado bajo el mandato de Chavez y Maduro”, dijo Abrams.

El exdiplomático sostuvo que los ministros de Defensa e Interior en Venezuela, ambos acusados de narcotráfico, permanecen en sus puestos y que los cuerpos de seguridad aún se utilizan para reprimir cualquier tipo de descontento.

Abrams además condenó que solo haya salido una pequeña porción de los 800 presos políticos que se encuentran en los centros de reclusión venezolanos.

“Las demandas estadounidenses hasta ahora giran en torno al petróleo y la interferencia extranjera, más que hacia una apertura del sistema político. Chevron ahora hace sus propias operaciones en Venezuela con poca interferencia del régimen. Debido a las sanciones, el gobierno vende ese petróleo en el mercado negro para obtener el dinero que necesita para tener la economía a flote y mantenerse en el poder”, recalcó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.