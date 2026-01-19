Exigen libertad de al menos 20 abogados presos políticos

El partido Encuentro Ciudadano exigió la libertad de 20 abogados “injustamente” detenidos en Venezuela.

A través de un mensaje posteado en su cuenta de X, el partido señaló que “defender derechos, ejercer la profesión y alzar la voz no es un delito”.

“La criminalización del ejercicio legal vulnera el Estado de Derecho y debilita la justicia”, se lee en el mensaje.

La organización política reiteró que “sin abogados libres no hay justicia posible”, al tiempo que compartió una lista de los que permanecen tras las rejas, entre los que se encuentran:Kenedy Tejada, Perskin Rocha, Eduardo Torres, Rafael Tudares, Henry Alviárez, Juan Pablo Guanipa y María Oropeza, todos vinculados a organizaciones no gubernamentales y al partido político que lidera María Corina Machado.

Sin abogados libres no… pic.twitter.com/8WKK7p6DZr — Encuentro Ciudadano (@EnCiudadanoVzla) January 18, 2026

Hasta este domingo, 18 de enero, la ONG Foro Penal ha verificado la excarcelación de ciento cuarenta y tres (143) presos políticos en Venezuela, contados desde el 8 de enero del 2026, fecha en la que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció excarcelaciones significativas.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 29/12/2025 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:



𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 863*

Desde la semana pasada



Hombres: 757

Mujeres: 106



Civiles: 687

Militares: 176



Adultos: 862

Adolescentes: 1



Encarcelados: 10

Excarcelados: 61… pic.twitter.com/4p3lSpGAZa — Foro Penal (@ForoPenal) January 4, 2026

Un balance del Foro Penal publicado el pasado 4 de enero indicó que para la fecha permanecían detenidos 863 presos por motivos políticos en Venezuela. De ellos, 757 eran hombres y 106 eran mujeres. 687 civiles, 176 militares y un (1) adolescente.

Con las recientes 143 excarcelaciones que han contabilizado quedarían tras las rejas al menos 720 presos políticos. El porcentaje de liberados es de apenas 16.57% respecto a ese balance de la primera semana de enero.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

