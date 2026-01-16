El Mañanero del 16 de enero: La foto de MCM con Trump y más noticias

Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del viernes, 16 de enero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, tuvo una intensa agenda este 15 de enero de 2026 en Washington D.C. Su llegada a la Casa Blanca, vistiendo un impecable traje de color blanco, se produjo en un contexto de máxima tensión tras la captura de Nicolás Maduro y la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, con el aval de EE. UU.

La reunión de este jueves con el presidente Donald Trump se desarrolló bajo un esquema de almuerzo privado en la residencia presidencial.

Tras su paso por la Casa Blanca, Machado se trasladó al Capitolio para dialogar con senadores demócratas y republicanos. Al finalizar sus compromisos, Machado ofreció declaraciones a los medios, describiendo su reunión con Trump como “excelente” y recalcando que el mandatario de EEUU “está comprometido con la libertad de todos los presos políticos y la libertad de todos los venezolanos”.

Como un gesto de agradecimiento, entregó a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz. Al explicar este obsequio ante la prensa, hizo una analogía histórica: “Le decía al presidente Trump que hace doscientos años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington”.

Horas después del encuentro, se difundió la imagen en la que se ve a Trump sosteniendo la placa con la medalla.

Más información acá

Recién salido del horno: otras noticias

La boleta de excarcelación de Brandon Ocampo tiene seis meses de retraso

Guía básica para entender una extracción (casi) sin dolientes

Lo que cayó del cielo el #3Ene provocó miedo e incertidumbre

La Memoria y Cuenta de 2025 la presentó Delcy Rodríguez

Presentan a la adolescente Samantha Hernández ante Tribunal de Terrorismo

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada (…). Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor”, aseguró Delcy rODRÍGUEZ ESTE 15 DE ENERO.

Lo que rompe en redes

Las fanáticas de la banda de K-Pop BTS han mantenido durante día en redes en tendencia el anuncio de la gira del grupo y el lanzamiento de su nuevo álbum “Arirang”.

La gira los llevará a varios países de Latinoamérica, como México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Perú.

Azuquita pa’l café

La pequeña hija del cantante colombiano Yeison Jiménez, fallecido hace unos días en un accidente aéreo, conmovió a los asistentes a un homenaje que le hicieron al artista al expresar la siguiente frase: “Agradezcan mucho por sus papás, porque ellos dieron todo por ti”.

#Viral ¡Conmovedor! Taliana Jiménez, hija de Yeison Jiménez, pidió al público valorar y agradecer siempre por sus padres. La niña, pidió que oraran siempre por su papá. “Yo hablé con mi papá y lo único que él quería era que oraran por él”, contó en medio del homenaje en el… pic.twitter.com/suSPCgsGC7 — Última Hora Col (@ultimahoracol_) January 14, 2026

La ñapa (recomendamos..)

Los miembros del Cuartico abren el debate en su nuevo sketch y podcast número 289: ¿Es el momento de regresar a Venezuela? ¿Regresarían a Venezuela?