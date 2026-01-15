Machado sostuvo reunión privada con Trump y entregó la medalla del Nobel

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, tuvo una intensa agenda este 15 de enero de 2026 en Washington D.C. Su llegada a la Casa Blanca, vistiendo un impecable traje de color blanco, se produjo en un contexto de máxima tensión tras la captura de Nicolás Maduro y la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, con el aval de EE. UU.

Esta visita marca la segunda ocasión en la que Machado se reúne personalmente con un presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca. La primera vez ocurrió el 31 de mayo de 2005, con el entonces mandatario George W. Bush. Sin embargo, a diferencia de aquel encuentro, la reunión de este jueves con el presidente Donald Trump no contó con la publicación de una fotografía oficial y se desarrolló bajo un esquema de almuerzo privado en la residencia presidencial.

Salida de Maria Corina Machado (@MariaCorinaYA) de la Casa Blanca (@WhiteHouse) tras reunión con el Presidente Donald Trump (@POTUS). pic.twitter.com/eWvzoINFfV — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 15, 2026

Reunión con senadores en el Capitolio

Tras su paso por la Casa Blanca, Machado se trasladó al Capitolio para dialogar con senadores demócratas y republicanos. En sus declaraciones, recogidas en la cuenta de X Vocería Oficial de Venezuela, calificó la situación actual como un momento “histórico, no solo para el futuro de Venezuela, sino para el futuro de la libertad en el mundo”.

Ante los legisladores, Machado fue enfática en la determinación de los venezolanos: “Somos una sociedad profundamente proamericana”, afirmó, subrayando que los venezolanos buscan recuperar la “dignidad” y la “igualdad ante la ley”. Asimismo, hizo un recuento de la lucha contra el gobierno chavista, recordando que han sido “26 años, 35 elecciones” y que, en ese proceso, muchos fueron “asesinados”, incluyendo niños y adolescentes, mientras que mujeres fueron “abusadas sexualmente solo por defender su voto”.

Machado no dudó en señalar las fallas del pasado, denunciando que ha habido “17 intentos distintos de diálogo, y todos traicionados”. Sobre la actual presidenta encargada de Venezuela, advirtió: “Delcy Rodríguez es parte del régimen. No hay manera de que un país donde el 86% de la población vive en pobreza pueda atraer inversión real”.

“Comprometido” con la libertad de presos políticos

Al finalizar sus compromisos, Machado ofreció declaraciones a los medios, describiendo su reunión con Trump como “excelente”. Según dijo, le transmitió al mandatario ” el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición” que permita, entre otras cosas, la crisis humanitaria, la libertad de expresión y de organización.

“Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida, que más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, vivir con libertad, dignidad, justicia”, expresó.

Machado también aseguró que el presidente Trump “está comprometido con la libertad de todos los presos políticos y la libertad de todos los venezolanos”. Además, informó que conversó con el opositor Edmundo González Urrutia, y al tanto de lo que está ocurriendo. “Creo que este es un día realmente histórico”, acotó.

La entrega de la medalla del Nobel

Lo que era un simple rumor en redes sociales fue confirmado por la propia dirigente: María Corina Machado entregó a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz.

Al explicar este gesto ante la prensa, hizo una analogía histórica: “Le decía al presidente Trump que hace doscientos años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington… Justo doscientos años después, los herederos del pueblo de Bolívar le entregan al presidente de los Estados Unidos, en retribución, una medalla”.

De acuerdo con el periodista David Alandete, corresponsal de la Casa Blanca para ABC, Machado entregó la medalla original, acompañada de una placa con el siguiente mensaje: “Al presidente Donald J. Trump, en gratitud por su liderazgo extraordinario en la promoción de la paz a través de la firmeza, el avance de la democracia y la defensa de los principios de la libertad”.

María Corina Machado entregó a Donald Trump la medalla original de oro del Premio Nobel de la Paz 2025 durante su reunión privada en la Casa Blanca.

No fue una réplica ni un gesto simbólico menor: se trató de la medalla original de oro concedida a Machado, acompañada de una placa… pic.twitter.com/2uHSzadUnA — David Alandete (@alandete) January 15, 2026

Horas antes de confirmarse esto, el Comité Noruego del Nobel recordó sus normativas sobre la propiedad y el estatus del galardón. A través de su cuenta de X explicaron que, si bien existen precedentes de medallas que han cambiado de manos —como la del periodista Dmitry Muratov, subastada para apoyar a refugiados ucranianos— la distinción de “laureado” es intransferible.

“Una vez que se anuncia un Premio Nobel, este no puede ser revocado, compartido o transferido a otros; la decisión es final y se mantiene para siempre”. En este sentido, aunque el presidente Trump posea ahora la pieza de oro de 196 gramos con la efigie de Alfred Nobel, el título oficial y el reconocimiento histórico como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 permanecen vinculados exclusivamente a Machado.

The #NobelPeacePrize medal.



It measures 6.6 cm in diameter, weighs 196 grams and is struck in gold. On its face, a portrait of Alfred Nobel and on its reverse, three naked men holding around each other’s shoulders as a sign of brotherhood. A design unchanged for 120 years.



Did… pic.twitter.com/Jdjgf3Ud2A — Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) January 15, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.