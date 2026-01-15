Memoria y Cuenta 2025: Rodríguez destaca como logro que Venezuela no importó combustible

La gobernante encargada de Venezuela por orden de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, presentó este jueves 15 de enero —con un retraso de diez días— la Memoria y Cuenta 2025, un acto marcado por circunstancias sin precedentes luego del operativo militar estadounidense que culminó con la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores del poder.

La rendición de cuentas a la nación contó con la presencia de las autoridades del Poder Judicial, el Poder Moral, el Poder Electoral, gobernadores, diputados y miembros del alto mando militar. También asistieron el fiscal impuesto por la Constituyente de 2017 y ratificado por la AN de corte oficialista, Tarek William Saab, Elvis Amoroso, el diputado Nicolás Maduro Guerra, Joser Gaviria Flores y Joswel Gaviria Flores -hijos de Cilia Flores-, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

En un discurso somero y breve, la vicepresidenta encargada se refirió a la coyuntura política con Estados Unidos y afirmó que resolverán la situación de manera diplomática. “No tenemos miedo de encarar diplomáticamente esta coyuntura para defender la patria”, dijo.

Más que una Memoria y Cuenta, Rodriguez realizó anuncios relacionados con mejoras salariales, servicios básicos y protección social, puntos que ya habían sido mencionados por el gobierno de los Estados Unidos.

A continuación las claves de la Memoria y Cuenta correspondiente al año 2025:

Logros económicos

Delcy Rodríguez dedicó parte de su intervención a enumerar los logros económicos del año 2025 y aseguró que “Venezuela ha alcanzado un hito histórico al registrar un 99% de abastecimiento con producción nacional, reduciendo drásticamente la dependencia de las importaciones”.

La vicepresidenta señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) cerró con un incremento del 10%, impulsado principalmente por la reactivación de la industria manufacturera y la diversificación de ingresos petroleros y no petroleros.

“Venezuela ha tenido un crecimiento económico de 8.5 % en comparación con otros países de la nación”, dijo.

Destacó que en 2025 hubo cero importación de combustible. “Venezuela no importó gasolina, produjimos toda la gasolina que el país consumió”. Asimismo indicó que hubo una producción petrolera de 1.200.000 barriles diarios.

Anunció también una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar modelos productivos de la Ley Antibloqueo.

Logros sociales

La vicepresidenta encargada indicó que se realizaron inversiones de 280 millones de dólares en 35.000 proyectos comunales y reivindicó el modelo comunal como columna vertebral del Estado.

Delcy Rodríguez aseguró que hubo mejoras en el empleo formal, reducción de la mortalidad materna y neonatal.

Dijo también que registraron un incremento de 110% en suministro de agua y que se han incorporado 5.000 megavatios al sistema eléctrico.

Seguridad ciudadana y logros sociales

Delcy. Rodríguez aseguro que Venezuela está en calma. “El país está seguro, alcanzó la tasa de tres homicidios por cada 100.000 habitantes” y reiteró que todos los logros se alcanzaron “en medio de un criminal bloqueo”.

Creación de dos fondos soberanos

La vicepresidenta encargada anunció la creación de dos fondos soberanos. El primero, el Fondo Soberano de Protección Social, destinado a mejorar los salarios, hospitales, escuelas, alimentación y viviendas. El segundo, el Fondo Soberano de Infraestructura y Servicios, para mejorar el agua, electricidad, vialidad.

“El primer fondo soberano será de protección social, para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Para que las divisas vayan directamente a los hospitales, a las escuelas, a la alimentación, a las viviendas. E instruyo la creación del Fondo Soberano de Infraestructuras y Servicios para el Desarrollo Económico y Social”, expresó.

También, anunció la plataforma tecnológica para transparentar el uso de recursos.

Nuevas leyes

Rodriguez también anunció la creación de la Ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos (precios acordados, protección al consumidor) y de la ley orgánica para la aceleración de trámites (aplicación del modelo antibloqueo para eliminar trabas administrativas).

“He pedido a los equipos jurídicos que se tome el modelo antibloqueo que permita desaplicar cualquier norma que exista en este territorio nacional cuando un trámite esté impidiendo la llegada de inversiones, cuando un trámite esté impidiendo que un ciudadano haga sus trámites ordinarios, administrativos y que ese modelo antibloqueo se aplique para la aceleración de los trámites y procedimientos de la administración pública”, señaló Rodríguez.

Las perlitas de Delcy sobre EE.UU.

Durante su discurso, Rodríguez se refirió muy someramente a su situación actual con el gobierno de Estados Unidos. El mandatario de ese país, Donald Trump, ha reiterado en distintas oportunidades que la exvicepresidenta está colaborando con sus dictámenes.

“No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada (…). Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor”, aseguró.

“No tenemos miedo a encarar diplomáticamente, a través del diálogo político, y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica”, expresó Rodríguez.

“Hay una mancha en nuestras relaciones cuando cruzaron la línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y a la primeara dama. Es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela”, aseguró.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



