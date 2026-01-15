Guía básica para entender una extracción (casi) sin dolientes

El 3 de enero de 2026, el fin de una era no llegó con un discurso, sino con el sonido de helicópteros sobre Fuerte Tiuna. Nicolás Maduro, el hombre que días antes bailaba ante las cámaras, terminó escoltado por soldados norteamericanos para ser trasladado a una cárcel en Nueva York.

En el mundo son muchos los que no se explican cómo fue que la intervención de una potencia extranjera que declara abiertamente que sólo le interesa el petróleo puede ser celebrada por millones de venezolanos. Pero detrás de la extracción de Maduro y las reacciones de júbilo, hay años de atropellos del poder contra la gente y una lucha por el rescate de la democracia que fue sistemáticamente ignorada por el poder y que solo sirvió para atornillarlo todavía más, con la anuencia de una comunidad internacional que prefirió decir que ese era un problema de los venezolanos que debían resolver los venezolanos.

I. La seducción del poder absoluto (1999-2003)

Todo comenzó con la demolición controlada del pacto social que había funcionado en Venezuela por 40 años. La Revolución Bolivariana llegó al poder para irrespetar las normas de convivencia con el resto de la sociedad. “O estás conmigo o estás contra mí” era la consigna con la que el chavismo avanzó durante sus primeros años

La “Constituyente” : Hugo Chávez usó su carisma para sustituir una Constitución que declaró “moribunda”, eliminando por la vía legal los contrapesos del Estado y justificar actos que ya mostraban el talante autoritario.

El negocio de la Revolución: Con el Plan Bolívar 2000, los militares comenzaron a manejar efectivo sin auditorías, descubriendo que la política podía ser un negocio lucrativo.

Acorralamiento social: El control sobre la prensa y la empresa privada justificó el estallido de abril de 2002 y el paro petrolero de finales de año, que solo sirvieron como combustible para radicalizar el proceso.

II. La consolidación del modelo (2004-2012)

Tras sobrevivir políticamente a un comienzo turbulento, Chávez aceleró el desmontaje del Estado, financiado por un barril de petróleo a 100 dólares.

Apartheid político : La Lista Tascón separó al país entre “leales” y “traidores”. Quien firmaba contra el presidente perdía su derecho al empleo público y sufría extorsión institucional.

Expropiaciones masivas: Bajo el lema "¡Exprópiese!", el Estado tomó por la fuerza empresas de alimentos, fertilizantes, aerolíneas y hoteles, la mayoría de las veces sin compensación alguna.

La Boliburguesía : Mientras el ciudadano común sufría escasez de productos básicos y gasolina, una nueva élite multiplicaba fortunas mediante el beneficio del control de cambio y empresas de maletín.

El fin de la TV libre: En 2007, el cierre de RCTV consolidó el monopolio comunicacional. Ante la derrota en un referéndum ese mismo año, Chávez simplemente forzó una nueva consulta en 2009 hasta imponer una reelección indefinida que no pudo disfrutar porque un cáncer terminal se lo impidió.

III. El heredero y el abismo (2013-2019)

Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó un país con las costuras rotas. Sin carisma, su gestión se sostuvo sobre un aparato represor sofisticado. En paralelo, la economía del país se hundía y los ciudadanos sufrían las consecuencias.

El imaginario del terror : Las protestas de 2014 y 2017 fueron respondidas con torturas, judicialización de causas inexistentes y el uso de paramilitares llamados “colectivos”. Centros como “La Tumba” y “El Helicoide” se volvieron nombres temidos por cualquier ciudadano.

Fin de la institucionalidad: Cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional en 2015, Maduro usó al Tribunal Supremo para declararla en "desacato" y anular todas sus leyes.

Emergencia humanitaria compleja: Venezuela atravesó en estos años el periodo más agudo de su crisis económica, lo que derivó en una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC). Este fenómeno no fue causado por desastres naturales ni conflictos bélicos tradicionales, sino por el colapso de las instituciones, la hiperinflación y la caída de la producción nacional.La pobreza por ingresos escaló de 48% en 2014 a más del 90% en 2018 y la pobreza extrema llegó a superar el 60%, niveles comparables con naciones del África subsahariana.

El deterioro de servicios básicos como electricidad, agua potable, gas doméstico y transporte agravó la pobreza multidimensional.

Aislamiento y éxodo : En un contexto marcado por represión, persecución, hambre y violencia más de 7 millones de venezolanos huyeron del país, d ando lugar al éxodo más cruel que ha conocido la región.

IV. Cleptocracia y crisis final (2020-2025)

En los últimos años, el régimen se centró en la extracción de rentas y la impunidad.

La pequeña apertura económica para aliviar la asfixia que se generó la década pasada benefició especialmente a los cercanos al régimen. Con el consentimiento del Estado, los “enchufados” comenzaron a hacer negocios y a tomar posesión se sectores económicos sin competir ni licitar. La brecha económica en Venezuela era cada vez más notoria y los esfuerzos propagandísticos por normalizar la situación apenas podían superar un escrutinio superficial.

La brecha económica en Venezuela era cada vez más notoria y los esfuerzos propagandísticos por normalizar la situación apenas podían superar un escrutinio superficial.

En 2023 se reveló que 21 000 millones de dólares desaparecieron en transacciones de criptoactivos , provocando una purga interna en el chavismo. La trama PDVSA-Cripto es todavía uno de los episodios de corrupción más misteriooso de la historia del país.

El 28 de julio de 2024, los venezolanos desafiaron el miedo. Pese a las trabas, Edmundo González, con el respaldo de la inhabilitada María Corina Machado, obtuvo una victoria aplastante que la oposición probó con actas en mano. El fraude cometido por el régimen fue tan burdo que Maduro perdió sus últimos rastros de legitimidad y de respaldo internacional.

El fraude cometido por el régimen fue tan burdo que Maduro perdió sus últimos rastros de legitimidad y de respaldo internacional.

La represión se volvió en el gran protagonista. Al menos 2000 personas terminaron en prisión por reclamar el respeto a la voluntad popular y el miedo se instaló en la psique del venezolano.

V. El desenlace: La extracción (enero 2026)

La intervención de fuerzas especiales estadounidenses puso fin a la era Maduro, pero ha dejado al país en un “realismo trágico”.

El presente y los cuatro “presidentes”: Delcy Rodríguez encabeza una presidencia interina bajo la supervisión de Washington, el exgobernante está preso en EEUU. Edmundo González proclama ante el mundo que es el “presidente electo” con el aval de las actas del 28 de julio y Donald Trump ironiza que es el presidente interino del país.

La espera: Mientras Maduro espera su juicio en Nueva York, los venezolanos, los que están adentro y los que están afuera procesan el fin de la pesadilla por televisión.

Venezuela pasó de ser la democracia más estable del continente a un estado fallido, no por falta de recursos, sino por un desmantelamiento sistemático de la ley en favor del poder absoluto que justifica que pocos echaran de menos al recién derrocado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.