Presentan a la adolescente Samantha Hernández ante tribunal de terrorismo

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó que este jueves, 15 de enero, se está llevando a cabo la audiencia preliminar de la adolescente Samantha Hernández, quien fue sacada de su casa en El Valle, Caracas, el pasado miércoles 19 de noviembre de 2025 por funcionarios encapuchados de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

A través de su cuenta en X, el Clippve informó que a los familiares de Hernández no se les permitió el acceso a la sala de audiencias, dirigida por la jueza Kelly Núñez, adscrita al Tribunal Séptimo de Control y Tribunal Primero de Control con competencia en Terrorismo del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes.

El Clippve también señaló que la defensora pública impuesta por el Estado, la abogada Annely Ramos (quien aparece en redes como Defensora Pública 16 Penal de Adolescentes), insiste en que la adolescente de 16 años admita delitos que nunca cometió.

En esta audiencia preliminar también estaría Aranza de los Ángeles Hernández Castillo, de 19 años, hermana de Samantha, a quien también se llevaron detenida el 21 de noviembre.

Los familiares permanecen a la espera de que se les informe cuáles son los cargos que pretenden imponer a la adolescente.

Un caso Sippenhaft

Samanta y Arantza son hermanas del teniente Cristian Hernández, cuya esposa, Maykelis Borges, dio a luz estando detenida y aún permanece tras las rejas con su recién nacido. También, es sobrina de Henry Castillo, quien actualmente se encuentra en desaparición forzada.

El Clippve reportó que el día en el que detuvieron a Samantha Hernández tres camionetas con hombres vestidos de negro irrumpieron violentamente en la vivienda, amenazaron con armas a sus abuelos —adultos mayores—, sustrajeron teléfonos y pertenencias, y se llevaron a la adolescente a un lugar desconocido. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de noviembre de 2024.

Según la organización, la privación de libertad de las jóvenes, busca forzar la entrega de Christian Hernández, crítico del gobierno, detenido por sus posiciones políticas y actualmente en el exilio.

“Exigimos la libertad inmediata de Gabriel Rodríguez, Samantha Hernández, Aranza Hernández y de todas las personas detenidas arbitrariamente por tener un familiar disidente”, expresó el comité al tiempo que hizo un llamado a la comunidad internacional a solidarizarse y a ser enfáticos en la exigencia de libertad para todas y todos los presos políticos en Venezuela.

🚨 ALERTA | El poder sigue ensañándose contra niños y adolescentes detenidos por motivos políticos en Venezuela



Presionan a Samantha para que admita delitos que no cometió, mientras Gabriel (17) sigue condenado a 10 años.



Mientras la familia de Gabriel Rodríguez continúa… https://t.co/gvWrdTae6a pic.twitter.com/lklzRnGxGD — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 15, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

