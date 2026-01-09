El Mañanero del 9 de enero: Gobierno chavista anuncia excarcelaciones de presos políticos

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del viernes, 9 de enero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

En redes sociales difundieron videos la noche de este 8 de enero, donde muestran el reencuentro del excandidato presidencial Enrique Márquez y del dirigente Biagio Pilieri con sus familiares, luego de meses detenidos.

Sus liberaciones ocurren luego que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunciara que se llevarían a cabo un número importante de excarcelaciones de venezolanos y extranjeros

Se esperan más excarcelaciones.

Recién salido del horno: otras noticias

“Con rabia y dolor”: Las frases de Diosdado en su primer programa tras incursión de EE.UU.

Juramentación de Delcy Rodríguez no detuvo las detenciones

RSF pide al gobierno venezolano permitir el ingreso de reporteros extranjeros

Cómo vivieron los niños el bombardeo del 3E: “¿Y si esta noche otra vez explotan?”

Dos periodistas extranjeros fueron deportados luego de diez horas de detención

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“La economía está fuera de control porque no hay manera de estabilizar el tipo de cambio”, José Guerra

Lo que rompe en redes

El precio de la carne registró un aumento de hasta 60 por ciento en menos de una semana debido al alza de la tasa de cambio en Venezuela. Los consumidores pagan hasta en 25 dólares el kilo de carne de res, en $6 el kilo de pollo y en $16 los 900 gramos de leche en polvo.

Se disparan los precios: venezolanos pagan $25 por un kilo de carne y $16 por un kilo de leche https://t.co/VJyS45rmhv — El Pitazo (@ElPitazoTV) January 8, 2026

Azuquita pa’l café

La LVBP anunció que el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas si tendrá beisbol en enero pese a la eliminación de los Leones del Caracas.

¡Tendremos béisbol en la capital! 🔥⚾



Tras haber anunciado el calendario oficial para el Round Robin, se dio a conocer que Navegantes del Magallanes disputará dos encuentros como homeclub en el Estadio Monumental Simón Bolívar. ⚓



Las fechas y equipos establecidos son los… pic.twitter.com/4UsHzvygJY — BeisbolPlay (@beisbolplaycom) January 1, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Basada en el documental homónimo de 2008 de Greg Kohs, el largometraje Song Sung Blue (Sueño Inquebrantable) se ha erigido como una de las grandes sorpresas cinematográficas de comienzos de 2026.