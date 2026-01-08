“Con rabia y dolor”: Las frases de Diosdado en su primer programa tras incursión de EE.UU.

Visiblemente compungido se mostró el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, durante la edición 557 de su programa “Con el mazo dando”. Admitió que debió adelantar su primera edición del año 2026 porque la situación ocurrida el pasado 3 de enero así lo ameritaba.

“No nos tocaba programa este miércoles, sino el que viene, pero la misma situación nos decía que moralmente debíamos salir a hablar con nuestro pueblo y nuestra gente”, expresó, tras afirmar luego que Caracas ha sido escenario de manifestaciones y que Venezuela completa “está en la calle hablándole al mundo de lo que está ocurriendo”.

En su alocución, aseveró que la cifra de caídos por la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro fue de 100 personas “hasta ahora”, e igual cantidad de heridos. Y llamó “mártires” a los efectivos de la FANB caídos en el operativo, así como a los agentes cubanos y civiles que fallecieron: “Muchos muchachos jóvenes, no tenían nada que ver, estaban empezando la vida”.

“Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero (..) Terrible el ataque contra nuestro país, eso es una verdad que no la va a tapar nadie y el mundo lo está descubriendo de manera plena. Murieron personas que no tenían

que ver nada en un conflicto. Civiles, mujeres en sus casas, fueron alcanzadas por las poderosísimas bombas lanzadas contra nuestro país”, lamnentó, al tiempo que

ratificaba que Nicolás Maduro fue “secuestrado” y que hoy en día es un “prisionero de guerra”.

Aunque hizo alusión en sus comentarios al presidente de Estados Unidos, Donald Trump sy a la líder opositora, María Corina Machado, evitó mencionarlos por sus nombres.

El primer vicepresidente del PSUV también opinó que en las situaciones de guerra y ataque, “la primera baja es la verdad, porque vienen las manipulaciones, las campañas para desinformar y hacer creer cosas que no han ocurrido ni están ocurriendo”. En ese sentido, lanzó una serie de perlas que acá resumimos:

“Acá hay un pueblo en la calle que ha salido a respaldar a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestra querida compañera CIlia Flores, y sobre todo, a la Constitución”.

“Un reconocimiento a Nicolás Maduro por su heroísmo, por su entrega, por su fuerza, y a la querida compañera, Cilia Flores. Ellos conforman una historia de amor real, verdadero, siempre lo veíamos tomados de la mano, uno al lado de otro. Y cuando llegó la hora de este evento traumático a ella no se la iban a llevar, y ella les dijo: ‘si ustedes se van a llevar a mi esposo, tienen que llevarme a mí’. Y un compañero hoy decía que posiblemente, esa decisión le haya salvado la vida a Maduro”.

“A nuestra querida hermana, Delcy Rodríguez, le hago un reconocimiento por su valentía, por su fuerza (…) La presidenta encargada del país ante el secuestro de nuestro presidente constitucional. Y la estamos apoyando de manera absoluta, total y clara, todos los días, y no digo Diosdado Cabello, digo el país entero, todas las instituciones”.

“Aquí en nuestro país, los primeros días, nuestro pueblo golpeado, consternado, afectado emocionalmente. Y uno pudiera decir, en el mejor de los usos de ese término, con temor por lo desproporcional de los ataques”.

“El mismo imperialismo los ha dejado- a la oposición- desnudos: Ninguno de ellos tienen ni la capacidad ni el liderazgo para dirigir este pueblo y mantenerlo en paz. Es con la revolución bolivariana que sigue esa marcha. A veces tenemos que reducir la velocidad, pero como como dijo un corredor de F1, a veces para correr mejor debes reducir la velocidad para aumentar la revolución””.

“Estamos todos unidos y claros -dentro del chavismo- de esta unidad, apoyando a nuestra hermana Delcy. Apoyándonos y apoyando a nuestro pueblo, porque todo esto tiene fases y nuestra meta inmediata es que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia, pero tiene aristas, la construcción de la paz, la seguridad, la estabilidad y la estabilización económica”.

“Ahora, nuestra batalla es porque nos devuelvan a nuestros queridos Cilia y Nicolás, porque los devuelvan a ambos a su país, de donde él es presidente constitucional”. Exigimos que nos lo devuelvan vivos. En ese momento, Cilia fue herida en la cabeza, con un golpe en el cuerpo. El hermano Nicolás, una herida en la pierna (…) Nosotros seguimos trabajando para regresar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores”.

“Ahora, la justicia de EEUU dice que el Cartel de los Soles no existía. ¿Qué harán los jalabolas de siempre, presidentes como ejemplo Noboa y Milei que sacaron una resolución condenando al Cartel de los Soles? (…) La justicia de EEUU dijo ahora que era solo una nomenclatura, pero que eso no existía. Y no solo fue el tema del Cartel de los Soles. Fue el de terrorismo, que también es mentira, vinculación con las bandas también es mentira. Democracia, y no hay país más democrático que nosotros. Derechos humanos, todo eso…Pero no, el tema son nuestros recursos, el petróleo, que es de todos los venezolanos”.

“Que le digan en EEUU que en Venezuela están celebrando lo que hicieron es mentira. Aquí el país sale a que les devuelvan a Nicolás Maduro y a Cilia y a exigir por el respeto y soberanía de nuestro país. Aquí no ha habido ninguna manifestación de apoyo al ataque y la barbarie”.

“La única garantía de paz, y tenemos tiempo diciéndolo, la representa la revolución bolivariana. Lo sabe la oposición y todos ellos. Algunos se ríen porque sacaron a Nicolás Maduro, pero, ¿quién gobierna? La revolución bolivariana. Esa oposición mala, esos influencers malos, ninguno sabían nada de esto. Jamás les consultaron, y ahora van a decir ‘se los dije’, No chico, son unos balurdos. Mentirosos. Fue una decisión del gobierno de EE.UU. que, más temprano que tarde, se les va a revertir, porque la realidad está allí. El mundo entero saber que Nicolás Maduro es un prisionero de guerra y que EEUU violó todas

las normas de convivencia internacional, incluso hoy en día está violando todas las normas del propio gobierno de EEUU”.

“Lo que hacen con Venezuela hoy se lo pueden hacer a cualquiera y nadie es capaz de responder (…) Y no hay bombas solo ‘mata chavistas’. Personas que no tenían nada que ver sobre la revolución fue asesinada. Y es un drama. Deja una estela de terror a nuestro pueblo, los niños escuchaban todo, es un acto inhumano“.

“A los que se burlan, claro que nos duele, nos da rabia, nos da dolor. Somos humanos, allá ustedes que no tienen humanidad, hasta en eso le ganamos. Somos humanos, sentimos, no somos mercenarios”.

“No se envenenen. Que sean ellos los que lo hagan. Por cierto, a alguien la que le han invertido tanta plata -en alusión a María Corina Machado- el comandante ya se lo dijo, allá en la asamblea, ‘usted está fuera de ranking’. Y ella no lo entendió porque se lo dijeron en español. Ahora, se lo dijeron en su idioma y su amo: ‘usted no va pa’l baile’“.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.