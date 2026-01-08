Biagio Pilieri, Enrique Márquez y cinco presos políticos españoles fueron excarcelados

Cerca de las 10:00 pm de la noche, fueron excarcelados el exrector electoral y excandidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez, así como Biagio Pilieri, dirigente nacional de Convergencia

Márquez, quien tras las elecciones de 2024 se convirtió en una de las voces críticas que impugnó judicialmente los resultados oficiales ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), había sido detenido justo hace un año. Mientras que a Pilieri, a quien detuvieron el 28 de agosto de 2024 luego de una concentración de la oposición contra el aval del TSJ a la victoria de Nicolás Maduro, llevaba 16 meses detenido, pese a su delicado estado de salud debido a múltiples patologías como hipertensión, fibromialgia activa, problemas gastrointestinales y complicaciones odontológicas.

#CONFIRMADO



Liberados Enrique Márquez y Biagio Pilieri.



8Ene2026

8:30pm

🎥 Vladimir Villegas pic.twitter.com/N4giASl0Zu — Elyangelica González (@ElyangelicaNews) January 9, 2026

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada que cuenta con el aval del gobierno norteamericano, Delcy Rodríguez, anunció durante el mediodía de este 8 de enero que se estarían produciendo excarcelaciones y liberaciones de presos políticos como un gesto “de amplia intención de búsqueda de la paz para lograr que la República continúe su vida pacífica y en búsqueda de la paz y prosperidad”.

En el anuncio no precisó la cantidad, solo dijo que el gobierno venezolano, junto a las instituciones del Estado, habían decidido poner en libertad “a un importante número de personas venezolanas y extranjeras“, y que los procesos de excarcelación estaban ocurriendo “desde este mismo momento”.

Casi dos horas después del anuncio, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea de España confirmó la liberación de cinco ciudadanos de ese país, entre los que se encontraría la abogada venezolana Rocío San Miguel, quien tiene doble nacionalidad. A las 6:00 p.m. de la noche el ministro José Manuel Albares anunció que ya estaban en camino hacia España.

La abogada de San Miguel, Theresly Malavé, dijo en una llamada a la agencia AFP que ella «está bien, en condiciones estables de salud». Los otro cuatro ciudadanos españoles liberados son Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno y Ernesto Gorbe.

Tanto en centros de reclusión como El Helicoide, en Caracas, y en la cárcel de El Rodeo I, familiares y defensores esperaban que se concretara el anuncio de Jorge Rodríguez. Hasta las 6:30 p. m. de este jueves 8 de enero, no se habían producido excarcelaciones al menos en ese último recinto, ubicado en el estado Miranda.

“Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) exigimos que este proceso se realice sin dilaciones, sin incertidumbre y con total transparencia”, publicaron en un comunicado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.