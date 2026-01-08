De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), dos periodistas extranjeros fueron deportados luego de diez horas de detención.

Según publicó el gremio en X, se trata del colombiano Jeff Martínez y el mexicano Julián Mazoy.

Informó el SNTP que ambos comunicadores sociales intentaron cruzar la frontera de Colombia hacia Venezuela este miércoles 7 de enero poco después del mediodía.

“Permanecieron incomunicados y sin poder ser ubicados”, de acuerdo al sindicato. “Fueron sometidos a lo que calificaron como tortura psicológica, recibieron amenazas y les revisaron y vaciaron sus equipos de trabajo y telefonos”, puntualizo el SNTP en la red social X.

Según el ente gremial, decenas de periodistas han intentado ingresar a Venezuela por la frontera y las autoridades lo han impedido.

De acuerdo al sindicato, desde el pasado lunes 5 de enero se han documentado seis detenciones y cuatro deportaciones en la frontera entre Venezuela y Colombia.

Luego de la detención de 14 periodistas en el marco de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió a las autoridades venezolanas respetar y garantizar la libertad de expresión.

El organismo expresó en un comunicado que la población necesita acceder a información confiable, plural y oportuna, posterior al ataque militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero, que concluyó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Nueva York para ser juzgados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.