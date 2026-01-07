El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la administración Trump tiene un plan de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación y transición, en las cuales se incluyen aspectos políticos, económicos y sociales para el país.

En unas cortas declaraciones a periodistas este miércoles, 7 de enero, Rubio no detalló la duración de cada fase, pero sí destacó que pueden solaparse.

“A medida que avancemos, describiremos nuestro proceso, que es un proceso triple en Venezuela“, acotó el funcionario estadounidense.

Pero, ¿en qué consisten estas fases? Esto es lo que sabemos:

Fase de estabilización:

“El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos (…) Parte de esa estabilización y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible es nuestra cuarentena”, apuntó Rubio en sus comentarios.

Luego de los ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero, que tuvieron como resultado la captura y traslado a Nueva York de Nicolás Maduro y Cilia Flores, desde Washington se dio el visto bueno a que Delcy Rodríguez, otrora vicepresidenta de Maduro, tomase las riendas del gobierno como presidenta encargasa.

Pese a que Rodríguez ha intentado aclarar que no obedece órdenes de Trump, desde Estados Unidos se ha señalado todo lo contrario

“Como han visto hoy, se incautaron dos barcos (petroleros) más. Estamos en el medio, ahora mismo, y de hecho a punto de ejecutar un acuerdo para quedarnos con todo el petróleo. Tienen petróleo que está estancado en Venezuela”, señaló Rubio.

El funcionario recalcó que la cuarentena y las sanciones estadounidenses impiden el movimiento de estos hidrocarburos.

Rubio ratificó que Estados Unidos tomará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, tal como Trump lo adelantó la noche del martes 6 de enero.

“Lo vamos a vender en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que estaba obteniendo Venezuela.

Reiteró que el dinero obtenido de la venta del petróleo lo manejará Trump para que beneficie al pueblo venezolano y “no a la corrupción ni al régimen”.

Fase de recuperación:

La recuperación es el nombre de la segunda fase. Allí, dijo Rubio, se garantizará “que las empresas estadounidenses, occidentales y de otro tipo tengan acceso al mercado venezolano de manera justa”.

Según Donald Trump, una de las condiciones que exigió al interinato de Delcy Rodríguez es el “acceso total” al petróleo.

“Todas nuestras compañías petroleras están listas y dispuestas a realizar grandes inversiones en Venezuela que reconstruirán su infraestructura petrolera, que fue destruida por el régimen ilegítimo de Maduro”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, a CNN. “Las compañías petroleras estadounidenses harán un trabajo increíble para el pueblo de Venezuela y representarán bien a Estados Unidos”.

Sin embargo, la prensa estadounidense asegura que el sector petrolero de ese país no está interesado en hacer inversiones en la nación suramericana por el alto nivel de destrucción de la industria local y por el largo historial de expropiaciones que tiene el chavismo que aún manda.

No se ha explicado si habrá otro tipo de inversiones económicas en Venezuela además de las vinculadas a hidrocarburos.

Rubio dijo que en esta segunda fase también está incluida un proceso de “reconciliación nacional” que incluye el cese de la persecución dentro de Venezuela, así como ofrecer amnistías para que los opositores puedan salir de la cárcel o volver al país, a fin de que se pueda dar paso a “reconstruir la sociedad civil”.

Fase de recuperación

El último paso de Rubio es la transición, una fase en donde se supone entra el llamado a elecciones que piden las fuerzas democráticas venezolanas una vez que Maduro enfrenta la justicia en Estados Unidos.

“Algo de esto se superpondrá“, advirtió el secretario de Estado, quien evitó dar mayores explicaciones sobre esta etapa.

“Tendremos más detalles en los próximos días, pero sentimos que estamos avanzando de una manera muy positiva”, afirmó el funcionario estadounidense.