Juramentación de Delcy Rodríguez no detuvo las detenciones

Tras la juramentación de la Asamblea Nacional de Venezuela y de Delcy Rodríguez como “presidenta encargada” con el aval de Estados Unidos, se han denunciado actos de persecución contra periodistas (incluyendo deportaciones) y civiles dentro del país.

Estas detenciones ocurrieron antes que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informara este 8 de enero sobre la excarcelación de un “número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros. Rodríguez describió esta medida como un “gesto de amplia intención de búsqueda de la paz” y un aporte para la prosperidad de la república bajo el nuevo esquema de transición.

¡Última Hora! Momento en el que Jorge Rodríguez anunció la liberación de una gran cantidad de presos políticos en Venezuela. pic.twitter.com/vdLlsFEC4Q — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) January 8, 2026

14 trabajadores de la prensa detenidos el 5 de enero

Durante la instalación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional y la juramentación de Delcy Rodríguez, el lunes 5 de enero, al menos 14 trabajadores de la prensa fueron detenidos arbitrariamente, 13 de agencias y medios internacionales y uno de medios nacionales.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó en la noche de ese día que 13 de los afectados fueron liberados mientras que uno de ellos fue deportado.

Durante la detención, el SNTP documentó “la revisión de equipos, desbloqueo de teléfonos, rastreo de llamadas y mensajes en plataformas de comunicación y redes sociales”.

Asimismo, ese día el sindicato reportó que en la frontera entre Cúcuta y San Antonio fueron detenidos dos reporteros, uno de ellos español y otro colombiano. Luego de horas incomunicados, fueron liberados y se encuentran en Colombia.

#BalanceSNTP #5Ene | Durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional, fueron detenidos en Caracas 14 periodistas y trabajadores de la prensa: 13 de ellos de agencias y medios internacionales y uno de medios nacionales.



A esta hora 13 fueron liberados, sin haber sido… — SNTP (@sntpvenezuela) January 6, 2026

Dos campesinos detenidos en Mérida

En la localidad de Río Negro, municipio Guaraque, dos agricultores de 64 y 65 años fueron arrestados tras presuntamente celebrar con disparos al aire la captura de Maduro. La policía del estado Mérida informó que los hombres fueron denunciados por vecinos del PSUV por gritar consignas antigubernamentales e “incitar a la violencia”.

En declaraciones ofrecidas a AFP, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, confirmó que los hechos ocurrieron el lunes 5 de enero. “Son agricultores muy humildes”, señaló el defensor de DDHH.

“Efectuaron algunos disparos al aire con armas que normalmente se mantienen en fincas y predios rurales, mientras hacían bromas a vecinos identificados con el oficialismo”, explicó Himiob citado por la agencia.

Corresponsales en la frontera

El SNTP denunció que el miércoles, 7 de enero, estuvieron detenidos durante 10 horas los periodistas Jeff Martínez y Julián Mazoy, el primero colombiano y el segundo mexicano cuando intentaban cruzar la frontera a través de Cúcuta, Colombia.

“Fueron sometidos a lo que calificaron como ‘tortura psicológica’, recibieron amenazas y les revisaron y vaciaron sus equipos de trabajo y teléfonos”, denunció la organización quien informó que tras ser liberados, fueron deportados.

Detención en Puerto Ayacucho

La abogada Tamara Sujú publicó en sus redes sociales la noche del 7 de enero un video en el que una habitante de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, denunciaba la detención de su esposo por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La ciudadana que grabó el material (cuya fecha desconoce) se identificó como Maryory Fuentes y en el video indicó: “Salí y estaban llevándose a mi esposo. Yo no he hecho nada”. En ese momento, se puede ver un uniformado entrando a la vivienda con una actitud hostil hacia ella. Se desconocen los detalles del hecho y cuál fue el motivo de la detención del esposo de Fuentes.

#Venezuela HOY en #PuertoAyacucho



La GNB secuestra a Maryory Fuentes y a su esposo…. pic.twitter.com/KYRlkhAldn — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) January 8, 2026

Trump asegura que cerrarán una “cámara de tortura” en Caracas

En un contexto de alta tensión política tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el gobierno en Venezuela estaría procediendo al cierre de una “cámara de tortura” ubicada en Caracas. Aunque Trump no ofreció detalles técnicos ni mencionó explícitamente el nombre del recinto, organizaciones y medios vinculan estas declaraciones con El Helicoide.

En declaraciones ofrecidas a los medios el martes 6 de enero, Trump subrayó que Maduro utilizaba este lugar para “lastimar a los presos políticos” y que su clausura es parte de los cambios tras la operación militar estadounidense del pasado sábado 3 de enero.

🚨ÚLTIMA HORA‼️ El presidente Trump acaba de indicar que el HELICOIDE en Caracas (centro de torturas del chavismo) “SERÁ CERRADO”.



"Maduro es un tipo violento, mató millones de personas y tenían un centro de torturas en el centro de Caracas que será cerrado" pic.twitter.com/4UjLAQBoC0 — Liliana Franco (@lilianaf523) January 6, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.