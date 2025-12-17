El Mañanero del 17 de diciembre: Situación de DDHH en Venezuela sigue en rojo según Volker Türk

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del miércoles, 17 de diciembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, presentó una actualización sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, en el que aseguró que las condiciones no han mejorado desde el último balance del mes de junio. Reiteró que “la represión del espacio cívico se ha intensificado” y alertó que aumentó la militarización de la vida pública.

Volker Türk indicó que la adopción de leyes que otorgan amplios poderes de emergencia al Gobierno – cuyo contenido no ha sido publicado- impide cualquier evaluación independiente sobre su compatibilidad con el derecho internacional.

En un mensaje en el que abordó varios hitos de represión de los últimos meses el alto comisionado de la ONU clamó por justicia, respeto a los derechos humanos y reparación socioeconómica en Venezuela.

Recién salido del horno: otras noticias

Kast llega al poder en Chile invocando una agenda ultraconservadora

Hijo de Juan Pablo Guanipa clama por atención médica urgente para su padre

México, Puerto Rico y Dominicana declinaron asistir a Serie del Caribe en Venezuela

Expreso político Vilca Fernández alerta que quieren cerrar su caso de asilo en EEUU

Opinión | Autodeterminación sin pueblo: el punto ciego que desnuda a la izquierda latinoamericana

Dólar/Euro BCV

La perla del día

«Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron. El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno el bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”, escribió el presidente de EEUU, DONALD TRUMP, EN LA RED SOCIAL TRUTH.

Lo que rompe en redes

Las redes se conmocionaron al difundirse la noticia de la muerte de la actriz australiana Rachael Carpani. Su familia reveló en un comunicado que el deceso ocurrió el pasado 7 de diciembre tras una larga batalla con una enfermedad crónica que no fue especificada. Carpani es recordada por su participación en las series estadounidenses “NCIS: Los Ángeles” y en un drama de la televisión australiana “Las hermanas McLeod“. En Estados Unidos encadenó también trabajos en televisión, participando también en títulos como “The Glades’” y liderando proyectos como “Against the Wall“.

Azuquita pa’l café

Te invitamos a recordar este comercial de Navidad que mueve las fibras de nuestras mejores memorias como país.

La ñapa (recomendamos…)

