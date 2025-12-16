Alto Comisionado de la ONU clama por justicia, DDHH y reparación socioeconómica en Venezuela

El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, clamó por justicia y reparación socioeconómica en Venezuela, este martes 16 de diciembre.

En una nueva actualización sobre la situación de Venezuela, Türk aseguró que la situación en el país no ha mejorado desde la última actualización en el mes de junio.

El Alto Comisionado de la ONU reiteró que “la represión del espacio cívico se ha intensificado” y alertó que aumentó la militarización de la vida pública.

Volker Türk, indicó que la adopción de leyes que otorgan amplios poderes de emergencia al Gobierno – cuyo contenido no ha sido publicado- impide cualquier evaluación independiente sobre su compatibilidad con el derecho internacional.

Acá el discurso completo del alto comisionado de la ONU para los DDHH @volker_turk presentando actualización sobre Venezuela.



Algunos de los puntos clave denunciados:

– Muertes de presos políticos.

– Detenciones arbitrarias.

– Desaparición forzada.

– Incomunicación de… pic.twitter.com/2rbph15qms — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) December 16, 2025

Aquí los señalamientos del Alto Comisionado de la ONU sobre la situación de Venezuela:

Represión, desaparición forzada y detenciones arbitrarias militarización de la vida pública

“La represión del espacio cívico se ha intensificado, sofocando las libertades de las personas”, señaló el Alto Comisionado y alertó sobre el riesgo de un aumento de la violencia en un contexto ya marcado por altos niveles de criminalidad.

Según Türk, su Oficina ha recibido denuncias sobre el reclutamiento forzado de personas para la Milicia Bolivariana, incluidos adolescentes y personas mayores.

Incentivo a la delación

El Alto Comisionado mencionó y calificó como “chocante” que el Gobierno incentive a la población a denunciar a sus vecinos, familiares o colegas a través de aplicaciones móviles. “Esas prácticas alimentan el miedo y la autocensura”.

Recordó que la ley de supervisión de ONG aprobada el año pasado sigue obstaculizando el trabajo seguro e independiente de la sociedad civil.

Persecución contra periodistas, activistas y sindicalistas

Türk expresó que los periodistas, defensores de derechos humanos, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios continúan enfrentando “amenazas, hostigamiento y detenciones arbitrarias”. Muchos se han visto forzados a abandonar el país.

“Cuando los defensores y los periodistas se van, la verdad y la rendición de cuentas se van con ellos”, afirmó.

El Alto Comisionado denunció que varios periodistas siguen detenidos de forma arbitraria y que cientos de personas permanecen encarceladas por motivos políticos.

También expresó su preocupación por el uso de leyes antiterroristas vagas y amplias, que abren la puerta a graves abusos.

Malas condiciones de reclusión de presos políticos y muertes bajo custodia.

Sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos indicó que “siguen siendo críticas” con “falta de alimentos, medicinas y visitas familiares”.

Recordó que la Oficina del Alto Comisionado ha documentado al menos cinco muertes de personas detenidas en relación con las elecciones presidenciales de 2024.

Türk también alertó sobre el aumento de traslados de detenidos a lugares desconocidos, algunos de los cuales podrían constituir desapariciones forzadas.

Señaló que en centros como El Helicoide, Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, se sigue manteniendo a personas incomunicadas, sin acceso a abogados ni familiares.

Detención de familiares de perseguidos políticos

Aunque reconoció la liberación de al menos 51 personas desde su último informe, el Alto Comisionado instó a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos cívicos, así como de sus familiares y de varios adolescentes aún bajo custodia tras las elecciones.

Amenazas contra la nacionalidad y persecución de líderes indígenas

Türk manifestó su preocupación por las amenazas para revocar la nacionalidad venezolana a opositores.

Dificultades socioeconómicas: batalla contra el hambre y la pobreza

El informe también abordó la grave crisis socioeconómica que enfrenta la población. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la inflación podría alcanzar el 270% en 2025, mientras que el salario mínimo mensual es más de mil veces inferior al costo de la canasta básica de alimentos.

Impacto en DDHH de la presión militar de EEUU

Türk expresó además su preocupación por el impacto de las sanciones sectoriales amplias sobre los sectores más vulnerables y pidió que sean reevaluadas y levantadas.

El impacto en los derechos fundamentales y el aumento de la presión militar de Estados Unidos sobre Venezuela no lo pasó por alto. Türk advirtió que la historia demuestra que, cuando las tensiones y la confrontación se intensifican, quienes más sufren son las personas comunes, y no quienes detentan el poder.

Instó a las autoridades estadounidenses a recurrir a mecanismos consolidados de aplicación de la ley para hacer frente al narcotráfico, en lugar de medidas que puedan agravar la situación humanitaria y de derechos de la población venezolana.

Situación de migrantes

El Alto Comisionado instó a los Estados que acogen a migrantes y refugiados venezolanos a garantizar su protección internacional.

Reactivación de la oficina del alto comisionado en Venezuela y otras exigencias

Volker Türk lamentó que la Oficina del Alto Comisionado ya no cuente con personal internacional en Venezuela, pese a los intentos por restablecer su presencia. “El sufrimiento del pueblo venezolano debe terminar”, concluyó, reiterando su disposición al diálogo constructivo con las autoridades.



*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

