México, Puerto Rico y República Dominicana declinaron de venir a la Serie del Caribe

La Confederación de Béisbol del Caribe (CBPC) anunció que las delegaciones de México, Puerto Rico y República Dominicana no asistirán a la Serie del Caribe a llevarse a cabo entre el 1 y el 7 de febrero de este año.

A través de un comunicado, la CPBC hizo pública esta decisión a raíz de que las tres ligas coincidieron en que no están dadas las condiciones necesarias para que el evento se lleve a cabo en territorio venezolano, debido a la situación política y militar por la que atraviesa el país.

“La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informa que, en el marco de una Asamblea General Extraordinaria, las ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela”, señaló el comunicado.

La Confederación dijo que seguirá dando seguimiento a la situación y evaluando distintas alternativas, con la finalidad de anunciar oportunamente la decisión que se tomará respecto al torneo de 2026.

“La CBPC deja constancia de que dicha comunicación fue recibida en un marco de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la Confederación. Asimismo, reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento. La Confederación, junto a sus ligas miembro, reconoce y valora el trabajo desarrollado por la LVBP y su Comité Organizador, así como los esfuerzos realizados en la planificación de la Serie del Caribe 2026”, agregó el texto.

Desde septiembre de este año, el gobierno de los Estados Unidos inició una ofensiva en el mar Caribe y el Pacifico que ha hundido a una veintena de “narcolanchas” y matado a más de 80 presuntos narcotraficantes en una operación contra los carteles de la droga.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump, dijo que pronto comenzarán las acciones por tierra en Venezuela y “recomendó” a las aerolíneas evitar el espacio aéreo venezolano.

Desde entonces la mayoría de las líneas aéreas internacionales han cancelado sus vuelos y solo están haciendo servicio las operadoras nacionales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.