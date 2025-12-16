Hijo de Juan Pablo Guanipa clama por atención médica urgente para su padre

Ramón Guanipa, hijo del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, pidió este lunes, 15 de diciembre, atención médica urgente para su padre, quien se encuentra detenido desde el pasado 23 de mayo de 2025.

A través de su cuenta en X, Guanipa hijo denunció que llevan más de 200 días sin tener información sobre la salud del político quien padece hipertensión y resistencia a la insulina, situaciones que ameritan constante seguimiento y monitoreo de su salud, además de tratamiento.

“Exigimos visitas y atención inmediata, que se sigan los estándares internacionales y le sean respetados sus derechos fundamentales”, se lee en el mensaje.

Mi papá necesita atención médica urgente, padece de hipertensión y resistencia a la insulina, motivo por el cual recurría a chequeos constantes.



Su condición actual de salud es completamente desconocida para nuestra familia.



Exigimos visitas y atención inmediata, que se sigan… pic.twitter.com/zJRZmGac1o — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) December 15, 2025

En entrevista con la periodista Jessika Vallenilla, el hijo de Guanipa dijo que temen por la vida de su padre y mencionó el caso de Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta, quien falleció el pasado 6 de diciembre bajo custodia del Estado.

Guanipa hijo informó que el defensor público que le asignaron a su padre no ha hecho nada por él. Además pidió que el abogado Joel García sea juramentado para llevar el caso.

"Tenemos miedo por su vida todos los días": hijo de Juan Pablo Guanipa pide acceso a visitas



Defensor público asignado no ha hecho nada. Pedimos la juramentación de su abogado Joel García: Ramón Guanipa @raydio_, hijo de @JuanPGuaniapa



YouTube: https://t.co/gUZ0m0y039 pic.twitter.com/pYG4rnResO — Jessica Vallenilla (@la_katuar) December 9, 2025

Situación actual del caso

Según información que ha recogido durante estos meses Runrun.es, Juan Pablo Guanipa permanece en “incomunicación absoluta”, sin acceso a visitas de familiares ni a abogados de su elección.

El plazo legal para la investigación de su caso venció en julio de 2025 sin que se le permitiera una defensa legítima. La CIDH alertó sobre la gravedad de su situación de “desaparición forzada” debido a la falta de información oficial sobre su paradero y condiciones de custodia.

Guanipa fue detenido la madrugada del 23 de mayo, previo a las elecciones regionales, bajo cargos de presunto terrorismo. Mientras que su hermano, Pedro Guanipa, recibió una medida de detención domiciliaria en agosto de 2025, Juan Pablo continúa en un centro de reclusión.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

