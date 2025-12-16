José Antonio Kast llega a la presidencia de Chile invocando una agenda ultraconservadora

El abogado y político chileno José Antonio Kast Rist, líder del Partido Republicano, se ha consolidado como una de las figuras más polarizantes de la política de ese país. Descrito por varios medios y analistas como “ultraconservador” y de “extrema derecha”, Kast logró la presidencia de Chile en su tercer intento, marcando el mayor giro a la derecha del país desde el retorno a la democracia.

Kast se presentó a las elecciones presidenciales de 2017 y 2021, antes de obtener el triunfo en 2025. En la primera vuelta de la elección de 2025, Kast quedó en segundo lugar con el 23,92% de los votos, detrás de Jeannette Jara (Partido Comunista). Sin embargo, en la segunda vuelta electoral realizada el 14 de diciembre, Kast obtuvo una victoria contundente con el 58,16% de los votos frente al 41,84% de Jara, resultando electo como presidente de la República. Su mandato está previsto para comenzar el 11 de marzo de 2026.

En cuanto a su trayectoria política, Kast ejerció como concejal de Buin entre 1996 y 2000, y posteriormente como diputado por cuatro períodos consecutivos (2002-2018). Fue militante histórico de la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta su renuncia en 2016. En 2019 fundó el Partido Republicano.

Orígenes y polémico pasado familiar

José Antonio Kast nació en Santiago en 1966. Es el menor de nueve hijos del matrimonio entre Michael Kast Schindele y Olga Rist, inmigrantes alemanes que se instalaron en Paine tras la Segunda Guerra Mundial.

Su historia familiar ha estado marcada por controversias dado que su padre se afilió voluntariamente al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (NSDAP) en 1942, a los 18 años. Así lo reveló una investigación de Associated Press publicada en diciembre de 2021, la cual sacó a la luz un documento del Archivo Federal de Alemania.

José Antonio ha defendido a su padre argumentando que la afiliación fue un trámite administrativo para poder seguir en el ejército y que “nunca fue nazi”, calificando las acusaciones como una campaña de desprestigio.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Michael Kast huyó de Alemania y llegó a Chile en 1950 con documentos falsos, instalándose en Paine, donde fundó la fábrica de embutidos Bavaria.

Vínculo con la dictadura de Pinochet y el plebiscito de 1988

Kast nunca ha ocultado su admiración por la figura de Augusto Pinochet y el modelo económico instaurado durante su régimen. Históricamente ha definido el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende como una “intervención militar necesaria” para evitar que Chile se transformara en una dictadura de corte marxista bajo el gobierno de la Unidad Popular.

Más adelante, en el plebiscito de 1988 (que definía si Augusto Pinochet seguía en el poder), Kast fue un activo dirigente estudiantil y miembro de las juventudes del “SÍ”. Incluso apareció en la franja televisiva de la época apoyando la continuidad del dictador.

A lo largo de su carrera, Kast ha mantenido una relación cercana con el círculo del régimen, defendiendo la Constitución de 1980 como la base de la “prosperidad” de Chile.

Su hermano, Miguel Kast (quien murió joven), fue Ministro de Estado y presidente del Banco Central durante la dictadura, siendo uno de los principales “Chicago Boys”, un grupo de economistas chilenos, en su mayoría formados en la Universidad de Chicago, que implementaron reformas económicas neoliberales radicales en Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Postura radical frente a la inmigración irregular

Una de las prioridades que Kast anunció tras su victoria es el control de la inmigración, además de la seguridad y el progreso económico. Kast ha manifestado una postura crítica frente a la inmigración irregular, vinculándola con el aumento de la delincuencia y la entrada del crimen organizado y el narcotráfico al país.

Durante su campaña, Kast prometió un control migratorio más estricto y un programa de “mano dura”. Específicamente, anunció que los migrantes que infrinjan la ley deberán irse. Dirigió un ultimátum a los migrantes irregulares para que abandonaran Chile voluntariamente antes de su asunción. Lleva incluso una cuenta regresiva para que los migrantes indocumentados salgan del país, y si lo hacían de forma voluntaria, podrían llevarse sus recursos. Si no lo hacían y eran detenidos, serían expulsados de la nación “con lo puesto” (solo con la ropa que estén usando).

El plan de Kast incluye la intención de expulsar aproximadamente 300 000 migrantes irregulares, y ha propuesto medidas inspiradas en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como la excavación de una zanja en sectores estratégicos de la frontera norte chileno-peruana y chileno-boliviana, y la construcción de centros de detención, muros y cercas eléctricas. También ha instado al gobierno saliente de Gabriel Boric a coordinar un “corredor de retorno” con países vecinos como Ecuador, Perú y Colombia.

Apoyos internacionales de derecha

Kast ha apoyado abiertamente a líderes internacionales de derecha, como Jair Bolsonaro, Javier Milei y, notablemente, Donald Trump. Tras su victoria, Trump celebró el triunfo de Kast y expresó su intención de saludarlo personalmente en el corto plazo. “He escuchado que es una muy buena persona”, declaró Trump el 15 de diciembre ante periodistas en el Despacho Oval.

"Justo ahora me entero que en Chile también ganó el candidato que apoyamos, que tampoco estaba puntero y terminó ganando fácilmente, así que ansío mostrarle mis respetos pronto"



Donald Trump sobre el triunfo de Jose Antonio Kast pic.twitter.com/O5NFa8naGb — Neuroc (@HailDissenter) December 15, 2025

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, también felicitó a Kast. “Estados Unidos espera profundizar nuestra sólida alianza con Chile en beneficio tanto de nuestros ciudadanos como de nuestra región, incluyendo la expansión de los lazos económicos y el fin de la inmigración ilegal”, escribió Rubio en X.

Pleased to congratulate President-Elect @joseantoniokast for his recent victory during our phone call today. The United States looks forward to furthering our strong partnership with Chile to benefit both our citizens and our region, including expanding economic ties and ending… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 15, 2025

Kast también reivindica el modelo de “mano dura” de Nayib Bukele en El Salvador y ha llegado incluso a visitar la megacárcel conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde varios venezolanos fueron detenidos tras ser deportados desde Estados Unidos y de la cual existen denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Críticas a la diversidad sexual

Kast es católico practicante y se define como un conservador que se opone a leyes vinculadas con la comunidad LGBTIQ+. Sus detractores lo han calificado como “homófobo”.

Ha manifestado su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la ley de identidad de género. En el año 2017, cuando participó como invitado en el programa Tolerancia Cero, Kast dijo: “No creo en el matrimonio igualitario, porque creo que dos hombres no son igual que un hombre y una mujer. Dos hombres no pueden procrear”.

Y en caso de que dos personas del mismo sexo quieran vivir juntas, Kasto dijo no tener problema con ello, siempre y cuando resuelvan su vida y sus problemas solos, reseñó el medio BioBioChile.

Ese mismo año también criticó la iluminación del Palacio de La Moneda con la bandera LGBTIQ+, afirmando que esto significaba que La Moneda se rendía ante una “dictadura gay” y que las instituciones públicas son de todos los chilenos, no de “minorías”.

Contra el aborto y la píldora del día después

José Antonio Kast mantiene una postura conservadora de raíces católicas, centrada en lo que él denomina la “defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. Ha sido un opositor histórico de la Ley 21 030, que despenaliza el aborto en Chile bajo tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

Kast ha manifestado consistentemente que, de tener las mayorías necesarias, buscaría derogar la ley actual para volver a prohibir el aborto en todas sus formas.

Por otro lado, en 2007, Kast lideró un grupo de parlamentarios que acudió al Tribunal Constitucional para prohibir la distribución gratuita de la píldora en el sistema público, argumentando que tenía un efecto “abortivo”.

Posturas sobre el medioambiente y animales

Es un firme defensor del rodeo chileno y ha expresado su intención de promoverlo como deporte nacional. Esta postura le ha valido críticas de diversas organizaciones animalistas.

Además, en 2017, fue el único diputado que votó en contra de la Ley de Tenencia Responsable de Animales o Ley Cholito, bajo el argumento de que era una legislación deficiente.

El candidato Sebastián Sichel también afirmó que Kast se opuso a la “Ley de Árboles” (Ley Arbolito). Esta oposición se verificó a partir de su apoyo a una columna de opinión que criticaba la Ley Cholito y la Ley Arbolito por dar más protección a un perro o un árbol que a un profesor o un carabinero.

Choques con Nicolás Maduro

El gobernante Nicolás Maduro le advirtió el pasado 15 de diciembre a Kast: “Cuidadito le toca un pelo a un venezolano” y se refirió al presidente electo de Estados Unidos como un “seguidor de Hitler” y un “pinochetista convicto y confeso”. Maduro también prometió enviar aviones para el retorno de venezolanos a su patria.

🔴URGENTE: El gordo satánico de Nicolas Maduro AMENAZA DE MUERTE a Jose Antonio Kast



Esta es la dictadura que el PC avala aquí en Chile pic.twitter.com/gzn5Ktk6fv — Neuroc (@HailDissenter) December 16, 2025

Kast respondió a estas declaraciones señalando que las palabras de Maduro lo tenían “sin cuidado” y lo tildó de “dictador”.

⭕ #Ahora24H



Kast responde a críticas de Maduro: "Me tienen sin cuidado (…) Es un narcodictador que está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos"



🖥 @tvnplay ➡️ https://t.co/RW2LDmWm0W

📡 En vivo ➡️ https://t.co/s6CbqVyIJs pic.twitter.com/wIRPE5QIKO — 24 Horas (@24HorasTVN) December 16, 2025

También, el chileno se refirió a la migración masiva de venezolanos y cómo son tratados por el gobierno de Nicolás Maduro. En declaraciones a los medios, sugirió a Maduro cuidar a sus propios compatriotas antes de salir del país y que “les entregue los documentos necesarios para acreditar que ninguno de ellos tiene malos hábitos”.

“Creo que la situación de derechos humanos en Venezuela cada vez es peor. ¿Por qué se van ocho millones de personas de Venezuela? ¿Quiere decir que los trata tan bien? Yo no entiendo, en Chile no tenemos migraciones masivas como las que tienen ellos porque tenemos una buena condición de vida. Venezuela debe ser uno de los países donde más personas dejan su país porque no hay condiciones”, señaló Kast.

Para Kast, Maduro “tiene que asumir la propia realidad y mejorar su país”. A su juicio, “él debería renunciar antes que se produzca alguna situación de violencia en Venezuela, porque las personas ya están cansadas”.

📺 #MeganoticiasAmanece | Kast se refiere a Venezuela: "Creo que la violación de los derechos humanos en Venezuela es cada vez peor".



📡 Señal en vivo » https://t.co/6Gu7yzHkwF



📡 Señal YouTube » https://t.co/3MauKhBoKa pic.twitter.com/jdicT18PqR — Meganoticias (@meganoticiascl) December 16, 2025

Figuras de la oposición venezolana que lo apoyan

El triunfo del líder chileno generó reacciones inmediatas de las principales figuras de la oposición venezolana. María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, envió felicitaciones a Kast y manifestó su “cariño y respeto al pueblo de Chile por una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo”.

Machado le deseó éxito y manifestó, en nombre de los venezolanos, que cuentan con su apoyo para asegurar “la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre”.

Por su parte, el opositor Edmundo González Urrutia también extendió sus felicitaciones a Kast y al pueblo chileno por su “espíritu democrático”. González Urrutia resaltó que la jornada confirma que “la legitimidad democrática nace del voto ciudadano y del respeto a reglas compartidas, pilares esenciales para la convivencia política y el Estado de derecho”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.