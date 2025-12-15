TelegramWhatsAppFacebookX
“Contaremos con su apoyo para la transición”: EGU y Machado felicitan a Kast por su triunfo en Chile

José Antonio Kast, candidato de derecha y líder del Partido Republicano, fue electo nuevo presidente de Chile tras imponerse en el balotaje realizado el 14 de diciembre de 2025 contra la candidata izquierdista Jeannette Jara.

Kast logró una victoria contundente, obteniendo el 58.16% de los votos válidos en la segunda vuelta, lo que representa un amplio margen sobre su rival, que obtuvo el 41%. La victoria del abogado ultraconservador lo convierte en el primer presidente chileno de extrema derecha desde el retorno a la democracia,.

El triunfo del líder chileno generó reacciones inmediatas de las principales figuras de la oposición venezolana. María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela envió felicitaciones a Kast por la confianza y manifestó su “cariño y respeto al pueblo de Chile por una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo”.

Además, Machado le deseó éxito y manifestó, en nombre de los venezolanos, que cuentan con su apoyo para asegurar “la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre”.

Por su parte, el opositor Edmundo González Urrutia también extendió sus felicitaciones a Kast y al pueblo chileno por su “espíritu democrático”. González Urrutia resaltó que la jornada confirma que “la legitimidad democrática nace del voto ciudadano y del respeto a reglas compartidas, pilares esenciales para la convivencia política y el Estado de derecho”.

Kast, de 59 años de edad, es un abogado y líder del Partido Republicano, y ha sido descrito como un político ultraconservador y de extrema derecha. Es un católico devoto y padre de nueve hijos. En su trayectoria política, fue diputado de la República durante cuatro periodos consecutivos, desde 2002 hasta 2018. Esta victoria presidencial se concretó en su tercer intento de llegar a la presidencia. Durante su campaña, Kast prometió abordar la criminalidad de frente y deportar a cerca de 340.000 migrantes indocumentados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Machado le deseó éxito y manifestó, en nombre de los venezolanos, que cuentan con su apoyo para asegurar "la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre"
Kast Chile
Redacción Runrun.es
